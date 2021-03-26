Станцию переливания крови уличили в сговоре. Штраф — 2,4 млн рублей

УФАС по Свердловской области доказало факт картельного сговора между «Областной станцией переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» при закупках иммуноглобулина. Компании оштрафованы на крупные суммы.

О том, что предприятия участвовали в сговоре, сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области. По данным ведомства, ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» с 2015 по 2018 гг. поставляла ООО «Альфа Фарм» произведенный на станции иммуноглобулин против клещевого энцефалита, при этом давая ему скидку 30% и отказывая другим компаниям в продаже препарата.

В результате экономия фармкомпании составила более 171,9 млн руб. Также закупочная цена позволяла предприятию выигрывать торги в 88% случаях, — уточнили в ведомстве.

Ранее сотрудники УФАС выяснили, что в России всего три производителя иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Это «Областная станция переливания крови» в Екатеринбурге, «Челябинская областная станция переливания крови» и АО «НПО «Микроген» Минздрава России. При этом Свердловской станции принадлежит 96,73% иммуноглобулина, писал DK.RU.

По итогам разбирательства обеим организациям были назначены штрафы. «Областной станции переливания крови» — 2,4 млн руб., «Альфа Фарм» — 3,1 млн руб. Участники сговора пытались опротестовать это решение, дойдя до Верховного суда РФ, но безрезультатно. Штраф пришлось заплатить.

Добавим, картельные сговоры между участниками фармацевтического рынка — не редкость. Так, в конце прошлого года УФАС по Свердловской области подтвердило аналогичный факт сговора между ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма». Все они напрямую или через другие фирмы принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову.

Антимонопольщики доказали, что эти компании получали преимущества в торгах, поскольку знали цену друг друга. Кроме того, все три фирмы располагались по одному адресу и использовали одинаковые сертификаты электронных цифровых подписей. В итоге на торгах по поставке противоопухолевого препарата «Паклитаксел» в областной онкодиспансер выиграл «САВ-Фарм» — ему удалось получить контракт на сумму 85,2 млн руб.

Для участников картеля предполагается штраф от 8 до 40 млн руб. Так как сумма полученной выгоды в результате сговора составляет более 50 млн руб., то при наличии состава для причастных должностных лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), — пояснили в УФАС.

В свою очередь участники предполагаемого сговора обещали обратиться в суд и обжаловать решение ведомства.