Сеть магазинов здорового питания в Екатеринбурге в пандемию выросла почти в 6 раз

Приоритеты потребителей изменились — маленькие магазины и дискаунтеры становятся популярнее гипермаркетов. Не менее важным стал своевременный запуск собственной доставки.

Выручка екатеринбургской сети магазинов здорового питания «Жизньмарт» в 2020 г. выросла в 5,8 раза — с 6,65 млн до 38,75 млн руб., сообщили в компании. Во время пандемии сеть открыла восемь новых магазинов — все они вышли в прибыль по итогам первых трех месяцев работы.

В прошлом году «Жизньмарт» также активно развивал доставку продуктов, оборот которой вырос по сравнению с 2019 г. в семь раз и составляет сейчас 25% от общей выручки сети.

Как сообщал DK.RU, первый магазин «Жизньмарт» был открыт в марте 2019 г. на ул. Шейнкмана. Его основатель Иван Зайченко рассказывал DK.RU, что решил зайти на незнакомый для себя рынок, потому что устал от формата современных супермаркетов:

По моим впечатлениям, торговые сети сильно увлеклись ценовыми войнами, забыв о качестве, пользе продуктов, удобстве и ассортименте. Многие продукты мне не нравятся. Из-за этой боли у меня и появилась идея запустить свою сеть продуктовых магазинов.

Фишка «Жизньмарта» в том, что на полке нет богатого ассортимента, вместо этого в каждой категории продается один-два товара, выбранных дегустационной командой. Критериями для выбора продукта выступают состав и стоимость. Также в магазине представлены продуктовые наборы — пакеты с продуктами и рецептами для приготовления блюд дома.

Иван Зайченко уже на старте решил, что станет развивать сеть по франшизной модели.

У меня есть опыт развития «Сушкоф», где представлены как собственные филиалы, так и открытые по франшизе. На этом примере я понял, что в российских реалиях модель ведения бизнеса именно по франшизе работает гораздо эффективнее, нежели развитие собственной сети. Если мы хотим быстро построить большую сеть магазинов, чтобы она работала на потребителя, то нужно развиваться по франшизе, — аргументировал он.

Однако почти год предпринимателю пришлось убеждать потенциальных партнеров в том, что франшиза «Жизньмарта» может приносить доход. Сейчас, спустя два года после старта, у сети 12 партнеров, пятеро уже открыли магазины, остальные находятся в стадии подбора помещений либо стройки. В Екатеринбурге на данный момент работает девять торговых точек сети.

Как рассказывал DK.RU, российский продовольственный ритейл, вопреки ожиданиям, оказался одним из бенефициаров коронакризиса: в пандемию потребители стали реже ходить в магазины, но средний чек увеличился. Кроме того, торговые сети начали развивать собственные сервисы доставки продуктов или сотрудничать с профильными сервисами.

Эксперты считают, что формат гипермаркетов понемногу себя изживает, потребителю удобнее пользоваться магазинами возле дома либо прицельно посещать дискаунтеры.