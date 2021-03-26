У «Водоканала» нет денег на обустройство сетей к Универсиаде. Область подсказала решение

Строить сети для объектов Универсиады в Екатеринбурге МУП должен начать уже в апреле. Оборотных денег на это нет, придется брать кредит. А вот возвращать его, возможно, придется городскому бюджету.

Чтобы построить сети для объектов Универсиады, требуется 383 млн руб. По мнению представителей МУП «Водоканал», источника финансирования для этих работ нет, чуть ли не единственный выход — банковский кредит. Но и с его получением, а главное — возвратом — есть большие проблемы.

Накануне стало известно, что с большой долей вероятности затраты МУП «Водоканал» на подготовку к Универсиаде будут возмещены за счет города. Такой вывод можно сделать из ответа областного министерства энергетики и ЖКХ на запрос ЕАН.

Судя по информации минЖКХ, профинансировать возврат кредита областные чиновники предлагают скорее не за счет областных и федеральных программ, а за счет муниципальных средств.

Министерством совместно с администрацией Екатеринбурга и руководством МУПа прорабатываются несколько вариантов возмещения затрат предприятия, в том числе посредством увеличения его уставного фонда учредителем, возмещения затрат в рамках реализации муниципальной программы и другие, — рассказали в минЖКХ, уточнив, что окончательное решение будет принято после рассмотрения всех предложений.

Чиновники обещают, что горожан все происходящее не коснется.

На уровне региона принято принципиальное решение о том, что расходы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения для проведения Универсиады-2023 не будут включены в тариф коммунальных платежей жителей как инвестиционная составляющая, — подчеркивают в министерстве.

Напомним, спор на эту тему ведется уже несколько месяцев. Первоначально городские власти заявили, что «строительство всех необходимых сетей Водоканал проведет за счет собственных средств, предусмотренных на инвестиционное развитие». На что МУП возразил, что специального «инвестиционного» источника у предприятия нет.

МУП «Водоканал» является регулируемой организацией, и финансирование мероприятий Универсиады может производиться лишь за счет «прочих источников», в нашем случае — это только заемные средства, — сообщили на предприятии.

Этот аргумент приводится и в отчете об исполнении инвестиционной программы, который МУП подготовил для рассмотрения депутатами городской думы.

По кредиту, планируемому к получению для реализации мероприятий Универсиады, отсутствует источник возврата, в соответствии с чем на 2021 год не определен источник финансирования по данной статье затрат в размере 383 млн рублей, — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что затраты на возврат и обслуживание заемных средств не учтены Региональной энергетической комиссией в тарифах предприятия.

При этом минстрой и минЖКХ получили указания включить мероприятия «Водоканала» по подготовке к Универсиаде в федеральные и областные программы. Но, судя по всему, пока вопрос не решен.

Депутаты гордумы уже высказали свое отношение к тому, что кредит «Водоканала», возможно, будет выплачиваться за счет бюджета.

Простите, но бюджет города не резиновый, а городские проблемы — первостепенны по сравнению со строительством объектов Универсиады», — приводит ЕАН слова члена комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Николаева.

По мнению депутата, на решение поставленных задач МУП должен брать кредит под поручительство областных властей, в том числе и потому, что Универсиада — событие не только городское.

Стоит добавить, что в начале 2021 г. «Водоканал» уже взял кредит в размере 800 млн руб. для модернизации своих объектов. Кредитные средства будут направлены на ремонт Южной аэрационной станции, а также на техническое перевооружение хлораторных на Западной фильтровальной станции и перекладку сетей. Это кредит компания будет возвращать за счет доходов от основной деятельности предприятия, рассказывал DK.RU.