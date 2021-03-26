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Ближайший соратник Олега Тинькова ушел с поста предправления «Тинькофф» на повышение

Ближайший соратник Олега Тинькова ушел с поста предправления «Тинькофф» на повышение
Иллюстрация: Wikimedia.org

Оливер Хьюз, который руководил «Тинькофф банком» почти 14 лет, теперь будет курировать ключевые стратегические вопросы. Его пост займет другой топ-менеджер, которого тоже можно назвать долгожителем.

#НОВОСТИ

Оливер Хьюз, который занимал пост председателя правления «Тинькофф банка» с момента его образования в 2007 г., покинет свой пост и займет должность исполнительного директора, сообщила компания. Новым председателем правления банка назначен Станислав Близнюк, который в апреле 2020 г. занял должность председателя совета директоров вместо основателя банка Олега Тинькова.

Г-н Хьюз на посту исполнительного директора будет курировать ключевые стратегические инициативы, направленные на совершенствование корпоративного управления и обеспечение роста группы. Он продолжит исполнять обязанности CEO TCS Group Holding PLC, материнской компании банка, отвечая за управление бизнесом и операционную деятельность.

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В новой роли я смогу уделять больше времени развитию корпоративного управления, а также сосредоточиться на амбициозных стратегических задачах группы, — говорит Оливер Хьюз.

Станислав Близнюк работает в «Тинькофф банке» с 2006 года и за это время занимал ряд руководящих должностей: директор по технологиям и инновациям, операционный директор и директор по развитию бизнеса. Он сохранит за собой позицию Директора по развитию бизнеса.

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Мы одна из наиболее динамично развивающихся финтех-компаний мира и ставим перед собой амбициозные цели, в частности — нарастить число наших клиентов до 20 млн человек, — говорит г-н Близнюк.

Переход Оливера Хьюза в руководство группы — по сути повышение, пишет The Bell со ссылкой на источник на банковском рынке. В последний год, когда основатель банка Олег Тиньков занимался лечением от лейкемии, Хьюз все больше занимался стратегией и в этом качестве перерос банк, перестановка была согласована еще прошлой осенью, говорит он.
Автор: Андрей Пермяков
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