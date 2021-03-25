«Нога недееспособна». У Навального в заключении возникли серьезные проблемы со здоровьем

Адвокаты политика, который находится в колонии, заявили о его крайне неблагополучном состоянии. Проблемы со здоровьем у Навального уже несколько недель.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в крайне неблагополучном состоянии, заявили его адвокаты. Защитник политика Ольга Михайлова, которая посетила его в колонии в Покрове, рассказала «Дождю», что у Навального сильные боли, которые он испытывает уже четыре недели, но раньше запрещал об этом рассказывать.

Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле, — сказала адвокат.

Из лекарств Навальному дают ибупрофен в таблетках и в виде мази, ему сделали МРТ, но диагноз не сообщили.

Другой адвокат Навального, Вадим Кобзев, добавил в разговоре с «Медузой» , что проблемы с позвоночником у него начались после этапирований и конвоирований, а в ИК-2 они уже обострились. «Ему с каждым днем становится хуже», — говорит адвокат. Вопреки просьбам адвокатов, к политику не пускают врача, сотрудники колонии никак не учитывают состояние его здоровья.

На сайте политика говорится, что сегодня он через адвокатов подал два заявления, директору ФСИН Александру Калашникову и генпрокурору Игорю Краснову. В заявлении Навальный описал ухудшение состояния своего здоровья и потребовал, чтобы его право на получение медицинской помощи было реализовано в полной мере. Он потребовал проверить факты систематического отказа в медицинской помощи и отреагировать на это, а также прекратить пытку бессонницей (ночью каждый час к политику подходит сотрудник ФСИН и снимают на видео, объявляя об этом вслух — Навального поставили на учет как склонного к побегу).



Супруга политика Юлия Навальная говорит, что Алексей Навальный запрещал говорить, что его здоровье ухудшилось, чтобы это не выглядело как будто он жалуется. Она отмечает, что в колонии у адвокатов забрали даже бумагу, на которой были описаны специальные гимнастические упражнения, чтобы облегчить боль. Юлия Навальная потребовала дать возможность ее мужу лечиться у тех врачей, кому он доверяет.