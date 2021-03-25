Епархия претендует на 14 зданий Среднеуральского женского монастыря
Екатеринбургская епархия направила в Арбитражный суд ходатайство, в котором просит признать за РПЦ право собственности на еще шесть монастырских строений — три келейных корпуса, коровник и склад сена.
Также представители епархии ходатайствуют о назначении судебной строительно-технической экспертизы. С помощью экспертов церковники хотят установить, располагаются ли здания в границах земельных участков лесного фонда, предоставленных в безвозмездное пользование епархии, а также выяснить, соблюдались ли строительные нормы и правила при возведении объектов и не создают ли они угрозу жизни и здоровью людей. Стоимость экспертизы составит около 4 млн руб., а срок ее проведения — четыре месяца, пишет «Ъ-Урал».
Поданное заявление — уже третье ходатайство в отношении зданий Среднеуральского монастыря. Как рассказывал DК.RU, ранее представители РПЦ обратились в суд с требованием признать за ними право собственности на восемь построек: здания трапезного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», здания банно-прачечного корпуса, административного корпуса с овощехранилищем, здания водосвятой часовни, колокольни, жилого корпуса (литер 2), кельи (литер Н) и пекарни. Кроме того, РПЦ просила признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд это заявление удовлетворил. Согласно рыночной оценке, стоимость всех построек монастыря превышает 1 млрд руб.
Напомним, конфликтная ситуация в Среднеуральском женском монастыре длится с прошлого года. Духовник схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства, а затем и вовсе лишили сана, вернули мирское имя (Николай Романов) и отлучили от церкви.
В конце декабря 2020 г. отца Сергия задержали и отправили в Москву, где суд выбрал для него в качестве меры пресечения арест на два месяца. Ему вменяют в вину сразу несколько статей Уголовного кодекса: склонение к совершению самоубийства, нарушении прав на свободу совести и самоуправство. 25 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-схиигумену Сергию еще на три месяца.
За последние три месяца в обители несколько раз устраивались проверки силовых ведомств. Так, в ночь в ночь с 26 на 27 февраля в монастырь приехали сотрудники ОМОН и полиции, которые разыскивали одного из приверженцев Романова — отца Силуана. По версии следствия, под этим именем в монастыре укрывался подозреваемый в тройном убийстве Андрей Кузнецов. Поймать его не удалось, сейчас он объявлен в розыск.
Сегодня, 25 марта, в монастыре также прошли проверки, сообщает ЕАН. В обитель приехало сразу несколько ведомств: полицейские, представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Комментариев по поводу этих проверок в ведомствах не дают до завершения оперативных мероприятий.