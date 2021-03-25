Епархия претендует на 14 зданий Среднеуральского женского монастыря

Екатеринбургская епархия направила в Арбитражный суд ходатайство, в котором просит признать за РПЦ право собственности на еще шесть монастырских строений — три келейных корпуса, коровник и склад сена.

Также представители епархии ходатайствуют о назначении судебной строительно-технической экспертизы. С помощью экспертов церковники хотят установить, располагаются ли здания в границах земельных участков лесного фонда, предоставленных в безвозмездное пользование епархии, а также выяснить, соблюдались ли строительные нормы и правила при возведении объектов и не создают ли они угрозу жизни и здоровью людей. Стоимость экспертизы составит около 4 млн руб., а срок ее проведения — четыре месяца, пишет «Ъ-Урал».

Поданное заявление — уже третье ходатайство в отношении зданий Среднеуральского монастыря. Как рассказывал DК.RU, ранее представители РПЦ обратились в суд с требованием признать за ними право собственности на восемь построек: здания трапезного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», здания банно-прачечного корпуса, административного корпуса с овощехранилищем, здания водосвятой часовни, колокольни, жилого корпуса (литер 2), кельи (литер Н) и пекарни. Кроме того, РПЦ просила признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд это заявление удовлетворил. Согласно рыночной оценке, стоимость всех построек монастыря превышает 1 млрд руб.

Напомним, конфликтная ситуация в Среднеуральском женском монастыре длится с прошлого года. Духовник схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства, а затем и вовсе лишили сана, вернули мирское имя (Николай Романов) и отлучили от церкви.