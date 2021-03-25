Все из-за пиара. В мэрию Екатеринбурга нагрянули силовики

Сотрудники УФСБ по Свердловской области проводят проверку в МАУ «Город». Эта структура является основным распорядителем бюджетных средств на пиар городских чиновников.

В администрации города подтвердили факт следственных действий. Однако подробностей не раскрыли.

Действительно, проверка идет, мы оказываем необходимое содействие. Подробности лучше узнавать в УФСБ, — прокомментировала ситуацию представитель мэрии Виктория Мкртчян.

Силовики от комментариев пока воздерживаются.

Можно предположить, что проверка связана с фактами коррупции. Как рассказывал DK.RU, осенью прошлого года городская Счетная палата обинила мэрию в неэффективных расходах на пиар. Председатель палаты Андрей Парунин заявил, что в деятельности департамента информполитики мэрии Екатеринбурга (в то время его курировала Екатерина Куземка — прим. ред.), обнаружены нарушения на 63,8 млн руб.

В частности, на сумму 13,8 млн руб. были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, на 15,1 млн — с муниципальными закупками, а в сфере управления муниципальным имуществом были обнаружены нарушения на сумму 9 млн руб. Еще 6 млн руб. были признаны неэффективно потраченными.

Также Счетная палата обратила внимание на то, что функционал департамента информполитики и МАУ «Город» (эта структура также подчинялась Екатерине Куземке), дублируют друг друга.

Тогда в ответ на критику Екатерина Куземка заявила, что «замечания счетной палаты носят субъективный характер».

Я горжусь своей работой, так как даже при уменьшении финансирования мы справились и ни по одному показателю не завалились, — подчеркнула она.

Отметим, после смены команды администрации города, которая произошла в конце 2020 г., Екатерина Куземка заявила о своем уходе с должности заместителя мэра по связям с общественностью.