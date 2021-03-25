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Все на выход. В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию

Все на выход. В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию
Иллюстрация: klike.net

Александр Высокинский, который временно исполняет обязанности главы региона, снял режим самоизоляции по коронавирусу для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном портале.

#КАРАНТИН#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Изменения в документе, регламентирующем правила поведения граждан для сохранения эпидбезопасности, вступят в силу 30 марта. 

В соответствии с новым указом, соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер. Строгий режим самоизоляции для таких лиц длился более года — с 16 марта 2020 г. Отметим, что в новой редакции указа работодателям рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда. 

Помимо отмены самоизоляции для пенсионеров Александр Высокинский смягчил и некоторые ограничительные меры.

  • Допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта увеличено с 50 до 75% от вместимости объекта;
  • Также до 75% выросло число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.

При этом об отмене масочного режима, который действует во всех общественных местах, в документе не говорится.

Напомним, 23 марта во время брифинга глава областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Павел Креков заявил, что в регионе идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки выявлено 137 новых случаев заболевания. Общее число свердловчан, у которых подтвердился диагноз COVID-19, за все время распространения инфекции составило 81 694 человек, напоминает JustMedia.ru. Умерли от коронавируса 2673 жителя региона.
Автор: Инна Вейн
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