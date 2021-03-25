Все на выход. В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию

Александр Высокинский, который временно исполняет обязанности главы региона, снял режим самоизоляции по коронавирусу для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном портале.

Изменения в документе, регламентирующем правила поведения граждан для сохранения эпидбезопасности, вступят в силу 30 марта.

В соответствии с новым указом, соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер. Строгий режим самоизоляции для таких лиц длился более года — с 16 марта 2020 г. Отметим, что в новой редакции указа работодателям рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Помимо отмены самоизоляции для пенсионеров Александр Высокинский смягчил и некоторые ограничительные меры.

Допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта увеличено с 50 до 75% от вместимости объекта;

Также до 75% выросло число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.

При этом об отмене масочного режима, который действует во всех общественных местах, в документе не говорится.