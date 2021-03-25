Уральские предприятия вложили более полумиллиарда рублей в газовые сети

За прошлый год на Среднем Урале только за счет инвестиций ГРО провели более 100 км газораспределительных сетей. Ведущую роль в этом сыграли предприятия «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаз».

В Свердловской области перевыполнили план по вводу дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей — с учетом итогов за 2014-2020 гг. было введено 961,4 км сетей при плане в 807,4 км, следует из данных регионального Министерства энергетики и ЖКХ. Одновременно снизилась аварийность на объектах электроэнергетики: было зафиксировано 625 энергосистем с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения — при плане в 700 единиц.

На финансирование программы газификации из областного бюджета направили 302,9 млн руб. субсидий, еще 14,2 млн руб. было выделено из бюджетов муниципальных образований. Средства направили на строительство 10 новых объектов, заложенных в 2020 г., и 7 объектов, возведение которых началось в 2019 г. и ранее. Всего было завершено строительство 12 объектов, общая длина сетей составила 130,3 км, а ввели в эксплуатацию 22 объекта протяженностью 191,9 км. За все время реализации программы к газовым сетям, построенным за счет бюджетных средств, подключились более 7 тыс. человек. Возможность подключения появилась у жителей 5255 домов и квартир.

Особенно актуальны вопросы газификации для сельских территорий. Где есть газ — есть сельхозпроизводство, а значит есть рабочие места, есть жизнь и есть перспектива развития, — подчеркивал замминистра агропромышленного комплекса региона Семен Власов.

Ведущую роль в развитии газификации Свердловской области сыграли предприятия «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаз»: они инвестировали в строительство сетей 278,8 млн руб. и 147 млн руб. соответственно. «ГАЗЭКС» в 2020 г. ввел примерно три четверти всех газораспределительных сетей — 81,9 км из 108,9 км. На долю «Екатеринбурггаз» пришлось 15,1 км. Для сравнения: предприятие «Регионгаз-Инвест» ввело 5,5 км сетей, «Газпром газораспределение Екатеринбург» — 5,3 км, ГУП «Газовые сети» — 1,1 км сетей. Всего предприятия направили на эти цели по заданию областного минэнергетики и ЖКХ 516,7 млн руб.

В прошлом году в Свердловской области также перевели на дистанционное управление подстанцию 220 кВ «Анна», узловой центр питания юга региона. Это первый энергообъект Среднего Урала, которым можно управлять удаленно. В Верхней Пышме ввели в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Кемпинг» — это один из ключевых объектов электроснабжения городского округа. Его строительство позволило решить проблему техприсоединения к сети с учетом выросшей на 30% потребности. Обе задачи решили в рамках региональной программы развития электроэнергетики на период до 2025 г.

Всего же региональный портал техприсоединения обработал 2139 заявок на согласование, 186 заявок на подключение, учел 25 451 заявку на подключение в смежных информационных системах. Средняя продолжительность согласования составила 10 дней. Для сведения: в Свердловской области насчитывается 130 согласующих организаций, 97 органов местного самоуправления, 101 сетевая и 90 сбытовых организаций.

Всего на начало 2021 г. на Среднем Урале было газифицировано более 1,11 млн домов и квартир, доступ к сетевому газоснабжению имеют 69 городов и рабочих поселков, а также 306 сельских территорий.