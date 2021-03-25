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Совкомбанк намерен купить банк «Восточный», который два года сотрясал конфликт акционеров

Совкомбанк намерен купить банк «Восточный», который два года сотрясал конфликт акционеров
Иллюстрация: Пресс-служба Совкомбанка

Один из активных игроков M&A на банковском рынке поглотит банк, который в последние два года переживал непростые времена на фоне острого конфликта двух крупнейших совладельцев.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Совкомбанк, который занимает 9-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций, планирует купить банк «Восточный». Об этом ночью сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Сделка может быть закрыта уже весной.

Обязывающие документы по сделке подписаны, в ближайшее время будет направлено ходатайство в ЦБ, — сказал источник ТАСС. Это подтвердил собеседник «Интерфакса», близкий к сделке, по его словам, принципиальных возражений от регулятора стороны не ждут.

Банк «Восточный» с 2019 г. по конец 2020 г. переживал конфликт акционеров. Evison Holdings, структура Baring Vostok, которой принадлежит 41,63% капитала «Восточного», и «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна с 42,01% капитала, заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 г. В начале марта совет директоров «Восточного» утвердил меры по докапитализации банка: «Финвижн» должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним.

Совкомбанк — активный игрок M&A на банковском рынке, но прежде он в основном покупал довольно небольшие банки, за исключением Росевробанка, который полностью присоединил в 2018 г. В последние два года Совкомбанк приобретал банки из третьей-четвертой сотни: ВКА-банк, Евразийский банк, Оней-банк. «Восточный» же занимает 34-е место с активами 235 млрд руб. 

Конфликт крупнейших акционеров «Восточного» возник из-за обвинений в незаконной выдаче кредита подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро», общая сумма похищенных средств оценивалась в 2,5 млрд руб. Обвиняемыми по этому делу проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви и шесть его коллег, никто из нрих вины не признает. По обвинению в этом деле Калви и еще ряд сотрудников Baring Vostok провели в СИЗО от нескольких месяцев до более чем года. 
Автор: Андрей Пермяков
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