«Это чистый заказ. Я не жилец, это точно». Борис Шпигель — о своем уголовном преследовании

«"Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!" Я просто здесь умру». Основатель группы «Биотэк» заявил, что считает свой арест заказным: ему предлагали отдать долю в бизнесе.

Основатель фармгруппы «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, связывает свой арест с попыткой отобрать его бизнес. Шпигель ответил на вопросы «Коммерсанта», которые ему передала правозащитник Марина Литвинович.

По словам Шпигеля, он чувствует себя очень плохо: после задержания на обследовании у него было найдена опухоль в брюшной полости, он испытывает сильные боли в сердце и почти не может передвигаться самостоятельно. Его заболевания препятствуют содержанию под стражей, но следователь на суде показал ксерокопию документа из больницы, на котором написано, что противопоказаний нет.

Я не жилец, это точно. Вчера на суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!» Я просто здесь умру, — рассказал Шпигель.

Он подчеркнул, что считает свое дело полностью политическим и что причина ареста — именно в нем, а не в губернаторе. Борис Шпигель рассказал, что девять месяцев назад к нему домой пришел оперативник, который предлагал «крышу» и говорил, что ему нужно отдать контрольный пакет бизнеса. По словам Шпигеля, весь фармбизнес сейчас находится под теми или иными силовиками и только «Биотэк» был свободен: «Они решили просто забрать мой бизнес». Он отказался делиться долей в компании и отказался от «крыши».

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Тот неназванный оперативник приходил к Шпигелю в ИВС и предложил дать показания, что давал взятки губернатору, и тогда его бы отпустили домой, но он снова отказался. Шпигель заявил также, что действительно подарил Ивану Белозерцеву часы, но не считает их взяткой — это был новогодний подарок в ответ на подарок губернатора, корзинку с фруктами. После того как он их отправил, Белозерцев захотел их вернуть, так как не может принять дорогой подарок, но они так и не встретились. Бизнесмен также отрицает, что давал взятки губернатору — по его утверждению, ему это «просто было не нужно»: «Я в Пензенской области очень давно работаю, меня там все знают и мой вес значительно выше, чем вес губернатора».