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Работала на рынке 15 лет. Уральская туркомпания объявила о банкротстве

Работала на рынке 15 лет. Уральская туркомпания объявила о банкротстве
Иллюстрация: pixabay.com

Фирма существовала под несколькими брендами, а летом 2020 г. сообщила о прекращении деятельности, вывезла мебель из офиса и сняла вывеску. От действий компании могли пострадать до 800 человек.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Екатеринбургская туристическая компания ООО «Санвэй», которая работала под брендами Центр бронирования «Клео Тур», «Тур-Бокс» и группа компаний Vista, подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о собственном банкротстве. Сумма долга, которая указана в картотеке дел, составляет 41,6 млн руб.

Как рассказывал DK.RU, проблемы у «Санвэй» начались еще летом 2020 г. 29 августа прошлого года Центр бронирования «Клео Тур» прекратил деятельность, в этот же день из офиса вынесли мебель, а с фасада пропали все вывески. Представители компании отмечали, что на такой шаг пошли из-за полной стагнации отрасли, которую вызвала пандемия коронавируса:

Меры поддержки туротрасли, предпринимаемые Правительством РФ, и наши собственные меры не в полной мере помогли нам преодолеть сложившийся кризис, дальнейший путь выхода туротрасли из кризиса представляется нам очень неопределенным.

Основатель группы компаний, куда входят «Клео Тур» и «Тур-бокс», Максим Пузанков обещал выполнить обязательства перед агентами, которые заказывали туры через его фирму. Однако турагенты отмечали, что фирма Пузанкова перестала отправлять деньги за оплаченные ранние бронирования туроператорам еще в конце 2019 г. В итоге турфирмы массово написали жалобы в полицию на «Санвэй». Ранее сообщалось, что от действий компании пострадали порядка 800 семей в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Кургане. При этом в едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, то есть финансовых гарантий ответственности перед туристами не несет. 

Банкротство ООО «Санвэй» может стать первой ласточкой на рынке туроператоров. Дело в том, что до конца 2020 г. действовал мораторий на банкротство и фирмы просто прекращали деятельность без юридических последствий. Замдиректора по коммерческим вопросам компании «Европорт» (дочернее предприятие авиакомпании «Уральские авиалинии») Антон Потапов рассказывал DK.RU, что волна банкротств туроператоров начнется в 2021 г.

Есть агентские сети и турагентства, которые приостановили свою деятельность, но официального банкротства туроператоров не зафиксировано. Дело в том, что многие не ведут никакой деятельности. Наверняка начнутся разборки — кто, кому и что должен, это будет в 2021 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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