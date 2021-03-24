Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.03
76,15
90,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Единственный из УрФО. Центробанк включил банк из Свердловской области в число значимых

Единственный из УрФО. Центробанк включил банк из Свердловской области в число значимых
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Регулятор отметил активность кредитного учреждения на рынке платежных услуг. Оценивалось количество карт, банкоматов, эквайринговых терминалов и прочее.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в реестр кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг, об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

Реестр значимых банков составляется ежегодно. Всего в перечень включили 22 кредитные организации, годом ранее их было 26. ЦБ признает значимыми те банки, которые имеют высокую долю бизнеса на рынке платежных услуг региона, а именно: количество карт, банкоматов, эквайринговых терминалов и так далее.

УБРиР оказался единственным банком из УрФО, включенным в список регулятора.

Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг:

Единственный из УрФО. Центробанк включил банк из Свердловской области в число значимых 1

Добавим, что в мае прошлого года DK.RU опубликовал собственное исследование — рейтинг ведущих банков Свердловской области по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей в 2020 г. Тогда «УБРиР» занял третье место по размеру кредитного портфеля, который составлял 167,7 млрд руб. по данным на 1 марта 2020 г. 

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сидели дома, но не помогло: в области стало больше насильников и фальшивомонетчиковСидели дома, но не помогло: в области стало больше насильников и фальшивомонетчиков
  • Урал, Восток и Поволжье заполнят красивые и пустые ТЦ. Зачем девелоперы сдают площадиУрал, Восток и Поволжье заполнят красивые и пустые ТЦ. Зачем девелоперы сдают площади
  • Как Александр Высокинский обращался с деньгами — в мэрии свели бюджет за 2020 г.Как Александр Высокинский обращался с деньгами — в мэрии свели бюджет за 2020 г.
  • «Сговор властей с торговыми сетями или угробит экономику, или загонит ее в тень»«Сговор властей с торговыми сетями или угробит экономику, или загонит ее в тень»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.