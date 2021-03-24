Единственный из УрФО. Центробанк включил банк из Свердловской области в число значимых

Регулятор отметил активность кредитного учреждения на рынке платежных услуг. Оценивалось количество карт, банкоматов, эквайринговых терминалов и прочее.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в реестр кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг, об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

Реестр значимых банков составляется ежегодно. Всего в перечень включили 22 кредитные организации, годом ранее их было 26. ЦБ признает значимыми те банки, которые имеют высокую долю бизнеса на рынке платежных услуг региона, а именно: количество карт, банкоматов, эквайринговых терминалов и так далее.

УБРиР оказался единственным банком из УрФО, включенным в список регулятора.

Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг:

Добавим, что в мае прошлого года DK.RU опубликовал собственное исследование — рейтинг ведущих банков Свердловской области по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей в 2020 г. Тогда «УБРиР» занял третье место по размеру кредитного портфеля, который составлял 167,7 млрд руб. по данным на 1 марта 2020 г.