Владельцу пекарен на Урале грозит шесть лет тюрьмы за пиратскую 1С

Предприниматель несколько месяцев использовал нелицензионное ПО, ущерб оценили в 309 тыс. руб., что попадает под нарушения крупного размера. На бизнесмена завели уголовное дело.

65-летний директор пекарен «Наш Хлеб» в Новоуральске Василий М. может получить шесть лет колонии за использование пиратской версии программы 1С, пишет Е1. В МУ МВД по Новоуральску изданию рассказали, что пиратскую версию программы, по версии следствия, мужчина использовал с мая по ноябрь 2020 г.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности в ходе проведения профилактических мероприятий, — добавили там.

Ущерб, который предприниматель причинил компании 1С, оценили в 309 тыс. руб. Согласно законодательству, данная сумма попадает под категорию ущерба «крупного размера». В результате предпринимателя будут судить по статье «Нарушение авторских и смежных прав» (пункт «г», части 3 статьи 146 УК). В Новоуральском городском суде подтвердили, что недавно к ним было направлено соотвествующее уголовное дело.

Адвокат Дмитрий Загайнов рассказал изданию, что такой большой срок за казалось бы незначительное нарушение — международные обязательства судебной системы РФ:

Такое наказание может казаться очень жестким. Но Российская Федерация таким образом показывает международному сообществу, что наше законодательство соответствует международным стандартам в отношении защиты авторских прав. В Дании, например, за подобное преступление предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Адвокат добавил, что чаще всего, если преступление совершено в первый раз, нарушителю разрешают возместить ущерб, причиненный правообладателю, тогда подсудимый получит условный срок вместо реального.

Это не первый случай, когда уральских предпринимателей судят за нарушение авторских прав. Раннее DK.RU рассказывал, что по решению Свердловского областного суда с жителя Екатеринбурга взыскали 887,7 тыс. руб. за использование нелицензионных программ Microsoft Windows, Microsoft Office и «1С: Предприятие». Тогда дело до назначения реального срока не дошло.