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Разворот ставок, падение кредитования: что ждет банковских клиентов в этом году

Разворот ставок, падение кредитования: что ждет банковских клиентов в этом году
Иллюстрация: Pixabay.com

Повышение ключевой ставки Центробанка повлечет за собой рост ставок по кредитно-депозитным продуктам. Ипотечный портфель же впервые обгонит по объему портфель необеспеченных кредитов.

#БАНКИ#НОВОСТИ

До конца 2021 г. средние ставки по кредитам прибавят примерной 1 процентный пункт, что приведет к более слабому росту кредитования, чем в прошлом году, пришли к выводу аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» после того как Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. При этом ставки по вкладам будут расти не так активно — банки будут стремиться сохранить маржу, которая также снизится. НКР прогнозирует дальнейшее повышение ключевой ставки — до 5,0–5,25% в течение этого года, причем повышение может произойти уже в апреле.

В этом году кредитный корпоративный портфель вырастет на 7–8%, розничный — на 11–13%. Эффект низких ставок почти исчерпан, экономический рост ещё слаб, а роль госпрограмм снижается, объясняют в НКР. 

При этом ипотечный портфель впервые превысит размер портфеля беззалоговых кредитов. Рост ипотеки замедлится до 14–16% по сравнению с 21% годом ранее, а необеспеченная розница сохранит динамику 9-10% за счет восстановления потребительского спроса. Автокредиты могут вырасти на 8–9%. 

При этом повышение кредитных ставок не так существенно повлияет на динамику кредитования: в начале роста ставок заемщики, прежде всего розничные, поспешат оформить кредит на более выгодных условиях. И даже с учетом повышения ставки по займам останутся довольно низкими. 

В корпоративном секторе эффект от снижения ставки уже исчерпан, а основная часть спроса на рефинансирование была удовлетворена в прошлом году. Но даже в таких условиях спрос на займы должен превысить показатели 2018-2019 гг. Впрочем, в сегменте МСБ ждать повторения прошлогоднего рекорда (+23%) не приходится: показатель был во много обусловлен льготным кредитованием по госпрограммам. Аналитики НКР ждут роста кредитования малого и среднего бизнеса на 14–15%.

Автор: Андрей Пермяков
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