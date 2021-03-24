«Интервью с маньяками — замечательно». Интервью Собчак с насильником ведет к «Пулитцеру»?

Ксения Собчак выпустила ролик о «скопинском маньяке», который несколько лет держал в рабстве двух девушек. Интервью всколыхнуло общество и заставило вновь говорить о несовершенстве закона и морали.

22 марта вышел фильм Ксении Собчак «Разговор на свободе». В нем идет речь о Викторе Мохове, «скопинском маньяке». Мужчина в 2000 году похитил двух девушек: 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину — и около четырех лет держал их в подвале, регулярно насилуя. Мохов отсидел в колонии почти 17 лет и вскоре после освобождения дал Собчак интервью. Видео набрало уже больше 2 млн просмотров, в обществе завязалась острая дискуссия о том, стоит ли брать у подобных людей интервью, и если да, как это нужно делать.

Собчак во время беседы с Моховым выясняла у «скопинского маньяка», как он принуждал своих узниц к сексу, как выбирал, кого из них насиловать, задавала вопросы о первом сексуальном опыте Мохова и о том, смотрит ли он порнографию.

Это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию, — заявила Собчак еще до того, как на нее обрушился шквал критики.

В начале интервью Виктор Мохов признается Собчак, что ему «по кайфу» такое внимание.

Вину свою я искупил, конечно. Что теперь, всю жизнь страдать? — заявил он. — У девочек сейчас все хорошо, меня это радует. У них все наладилось. Ну, оступился немножко, с кем не бывает?

Рассуждая о том, как сложилась судьба девушек, которых он держал в подвале и насиловал, Мохов в беседе с Собчак заявил, что Елена Самохина «после плена больше не становилась матерью»: «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею».

Депутат Оксана Пушкина попросила ФСИН и Генпрокуратуру проверить эти слова Мохова:

Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей, — заявила Пушкина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил рязанскому управлению ведомства организовать процессуальную проверку из-за интервью «скопинского маньяка».

Юрист Юлия Федотова в разговоре с «Медузой» при этом усомнилась, что правоохранительные органы расценят слова Мохова как угрозу. «Если бы он сказал: «Поеду, приеду, изнасилую, убью» — тогда можно. Но в данной ситуации не думаю, что от органов последует какая-то реакция», — сказала она, добавив, что слова Мохова скорее стоит трактовать как «бытовую глупость».

После выхода фильма Ксении Собчак про «скопинского маньяка» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили законодательно запретить преступникам, осужденным по тяжелым статьям, давать интервью репортерам. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить интервью Виктора Мохова и пояснить, могут ли такие беседы «способствовать повышению уровня насилия в обществе», а также привести к росту числа аналогичных преступлений.

Директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина в разговоре с «Медузой» высказалась против подобного запрета. Она указала, что вместо этого государству следует разработать систему защиты для жертв насилия, которой сейчас нет.

Юрист Юлия Федотова сказала, что сейчас для бывших узниц «скопинского маньяка» нет другого способа почувствовать себя в полной безопасности, кроме переезда — несмотря на надзор за Моховым со стороны МВД и ФСИН. «Нарушая это, он попадает под санкции. Других защитных механизмов нет. Поэтому защититься девушки могут, только не находясь на этой же территории [где живет Мохов]», — отметила она.

В целом, комментируя интервью Ксении Собчак, Юлия Федотова написала в своем Facebook:

«Человек совершал, совершает, и будет совершать преступления до тех пор, пока он существует. Пока у нас есть тело — мы будем убивать и насиловать. Цензура - зло. Концепция гипертрофированной генеральной превенции не работает. Смертная казнь/ПЖ не остановила ни одного «маньяка» из СССР/РФ/США/иной страны (Чикатило, Сливко, Головкин, Михасевич, Пичушкин, Банди, Гейси, Кемпер, Гонсалес, и иные). Интервью с «маньяками» — это замечательно. Также замечательно, что можно привести и позицию жертвы. Это редкий случай — как правило, они мертвы. Такие репортажи важно, нужно, и, давайте не будем ханжами — интересно смотреть».

Журналист Илья Барабанов так прокомментировал ситуацию:

«История коллаборации Собчак и Мохова — она про медиа и их проникновение в нашу жизнь, а не про маньяков и их жертв, к сожалению. Когда пять лет назад освободился Владимир Ретунский, на счету которого было девять доказанных убийств, его притащили в студию НТВ (что, видимо, и сейчас планировалось), туда же привезли родственников двух убитых девочек, весь этот ад час транслировался на всю страну, но я почему-то вообще не помню, чтобы в тот момент это вызвало хоть чье-то возмущение.

А когда год назад откинулся насильник и серийный убийца Владимир Криштопа, оттрубивший 25 лет от звонка до звонка, это, наоборот, вообще никого не заинтересовало. Никаких сюжетов, никакого резонанса, никто особенно не ломанулся в Ростов-на-Дону, как сейчас в Скопин.

Почему первая история широко обсуждалась в прессе, но разговоры об этом на НТВ с появлением маньяка не шокировали ни прогрессивную публику, ни власти? Тут ответ понятен: нормальные люди НТВ давно не смотрят, а властям возмущаться своим телеканалом не с руки. Собчак с Youtube в этом смысле куда ближе первым и удобнее как цель вторым, которые к тому же и сам Ютюбчик хотят прикрыть.

Почему так бомбанул именно Мохов? Ну, тут вопрос ко всем, кто бросился его встречать и снимать про Скопин. Явно в этом виновата не одна Собчак. Интервью можно брать с кем угодно. Конкретно этот выпуск мне не понравился, просто неприятно было его смотреть. Но если вы сравните фильм Собчак с тем, что несколько лет выходило на НТВ, то Ксению Анатольевну можно одновременно подавать и на «Оскар» и на «Пулитцер».

Читайте также: «Да это орден Андрея Первозванного!». Собчак сняла рекламу на пикете в поддержку Сафронова