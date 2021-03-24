Первый пошел. В Екатеринбурге выставили на продажу ТРЦ за 1,4 млрд рублей

Собственник объекта — Альфа-банк намерен продать крупный торговый центр в столице Урала. Ранее объект достался кредитному учреждению на торгах за 1,1 млрд руб.

Торговый центр «Комсомолл», который расположен в Екатеринбурге по адресу дублер Сибирского тракта, 2 выставили на продажу. Собственник объекта — Альфа-банк оценил объект в 1,4 млрд руб. В эту сумму входит стоимость недвижимости 1,2 млрд руб. +НДС.

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». В объявлении сказано, что четырехэтажное отдельно стоящее здание имеет площадь 68 039 кв.м. ТРЦ был открыт в 2010 г.:

Арендопригодная площадь: 44 820 кв.м. Установлены современные прозрачные лифты, эскалаторы. Есть парковка перед входом и многоуровневый паркинг (4 этажа) — общее количество 1600 машино/мест. Действующими арендаторами комплекса являются магазины «Детский мир», «М.видео», «Книжный лабиринт», «Доброцен», кинотеатр на 8 залов «Континент-Синема», фитнес Powerhouse Gym и другие. ТРЦ «Комсомолл» работает в Екатеринбурге с 2010 г.

Напомним, что судьба этого торгового центра непростая. Как рассказывал DK.RU, осенью 2014 г. въезд в ТРК «КомсоМОЛЛ» перекрыла ГИБДД, пояснив: подъездные пути в торговый центр были построены без одобренного проекта и небезопасны. Руководившая на тот момент торговым центром DVI Group пыталась разблокировали ТЦ своими силами, но через месяц въезды снова перекрыли.

Глава DVI Group Вячеслав Каминский вложил 40 млн руб. в строительство нового подъездного пути к ТРЦ, в 2015 г. «Комсомолл» перезапустили. Однако на этом проблемы ТРК не закончились.

В 2015 г. Альфа-банк направлял иск о взыскании с Вячеслава Каминского просроченной задолженности по кредиту на сумму $22,6 млн в Мещанский районный суд Москвы. Собственник ТРЦ тогда утверждал, что вернуть долг банку мешает затянувшийся конфликт с ГИБДД в Екатеринбурге, а также — обвал рубля. Позже компания владевшая торговым центром была признана банкротом.

В 2018 г. «КомсоМОЛЛ» выставили на торги, победителем аукциона стал Альфа-банк, который приобрел объект 1 млрд 100 млн руб. После смены собственника в ТРК произошел ряд изменений: там провели ремонтные работы, восстановили инженерные сети, отремонтировали кровлю, санузлы и лифты.

Добавим, что сменить собственника может еще один торговый центр Екатеринбурга. Речь идет о ТРЦ «Парк Хаус». Торговый центр принадлежит европейскому инвестфонду Atrium European Real Estate, который также владеет двумя ТЦ в Москве и по одному объекту в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Тольятти, сообщает «Коммерсант». В марте 2021 г. стало известно, что на объекты инвестфонда претендуют два покупателя. Эксперты полагают, что сообщения о скорой сделке выглядят странно, поскольку будущее торговых центров туманно. По итогам 2020 г. торговая недвижимость стала одним из самых пострадавших сегментов коммерческой недвижимости.

Ранее эксперты не раз говорили, что ТЦ в качестве торговой площадки практически изжили себя, виной тому стало развитие онлайн-торговли. Этот тренд усилил коронавирус, который подтолкнул потребителей совершать покупки в сети и отказаться от походов в магазины.

Экс- управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург Айше Агекян рассказывала, что задача торговых центров в ближайшие годы — стать больше чем местом для покупок, необходимо развивать общественное пространство, куда люди будут ездить не только «в магазин», но и проводить досуг, писал DK.RU. Именно по этому пути в ближайшие годы будет идти МЕГА в Екатеринбурге.

Еще одно необычное, но показательное событие на рынке торговой недвижимости — открытие офисных пространств на площадке ТРЦ. Как рассказывал DK.RU, cеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» откроет офис на месте своего магазина, который работал в ТРЦ «Гермес Плаза».