Свердловские власти объединяют фонды, которые работают с бизнесом

В министерстве инвестиций рассчитывают, что это поможет решать финансовые и нефинансовые вопросы предпринимателей в режиме «одного окна».

Власти Свердловской области приняли решение объединить Областной венчурный фонд и Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), пишет ЕАН. Распоряжение об этом подписал первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

Как заявили в правительстве, планируемые изменения соответствуют тенденциям укрупнения институтов развития. Созданный на базе СОФПП департамент будет заниматься вовлечением крупного бизнеса в работу с инновационными проектами.

Концентрация активности внутри одного юрлица позволит повысить эффективность работы и обеспечить комплексность поддержки. Предприниматели смогут в режиме «одного окна» получать более широкий спектр услуг: финансовую и нефинансовую поддержку и те инструменты, которые сегодня предлагает венчурный фонд, — отметила министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

В правительстве также добавили, что объединение двух фондов поможет решить задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Известно, что возглавит профильный департамент действующий директор венчурного фонда Денис Скоморохов.

Добавим, что финансирование бизнеса в регионе осуществляется через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В 2020 г. Фонд выдал предпринимателям более 1 200 займов на сумму 1,6 млрд руб. Это льготные займы до 5 млн руб., которые выдаются по ставке от 2,125% годовых.

Кроме того, СОФПП выступил оператором выплат самозанятым. Свердловская область стала одним из немногих регионов, которые поддержали самозанятых в период пандемии. По инициативе губернатора региона были установлены безвозмездные выплаты в размере 5 тыс. руб., часть самозанятых имела право на двукратную выплату. На эти цели из областного бюджета было направлено 75,735 млн руб.

В обязанности Свердловского венчурного фонда входят обязанности по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в научно-технической деятельности. Средства Свердловского венчурного фонда предоставлялись как вклад в уставный капитал в виде инвестиционного займа, с предоставлением отсрочки погашения.

Ранее DK.RU рассказывал про кадровую перестановку, связанную с этими фондами: глава АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов готовится перейти на работу к миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Известно, что ему предложили пост вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), президентом которого является уральский миллиардер. Решение о переходе Породнова может быть принято уже 15 апреля на годовом собрании Союза.