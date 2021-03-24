С частной клиники в Свердловской области через суд требуют десятки миллионов

В 2013 г. на строительство центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле региональные власти выдали заем в размере 1,2 млрд руб. Через суд власти хотят вернуть проценты по кредиту.

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) через суд планирует взыскать с Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле 89,17 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма, о которой идет речь, — проценты по кредиту, который областные власти выдали на строительство центра в 2013 г.

Как рассказывал DK.RU, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство центра 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил на строительство областной бюджет через «Корпорацию развития Среднего Урала». Именно проценты по данному кредиту и пытается взыскать КРСУ через суд.

На данный момент клиника считается частным медицинским учреждением. Если госпиталь не погасит займ и проценты по кредиту, то 25,6% клиники могут отойти области. Более того, после смерти Владислава Тетюхина губернатор сообщил, что регион может выкупить его долю у наследников, однако те были настроены категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин:

Когда отец умер, в правительстве решали, что делать. Алексей Орлов собрал совещание и сказал, что регион может приобрести госпиталь в госсобственность. Я спросил: «Вы мне денег хотите предложить? Это не мои деньги, и мне они не нужны, важно, чтобы центр продолжал оказывать помощь». Если регион выкупит долю отца, в Нижний Тагил пришлют нового управленца, который начнет устанавливать свои порядки, и через год в больнице закончится туалетная бумага, а родственникам больных придется покупать лекарства и возить продукты, чтобы те не голодали. Это не фигура речи — госпиталь тратит на еду для пациентов втрое больше, чем государственные больницы.

Добавим, что из года в год госпиталь Тетюхина оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

Как рассказывал DK.RU, в 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Ранее Владислав Тетюхин называл эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя.

При этом госпиталь Тетюхина областные квоты не получает, поскольку медцентр, с точки зрения чиновников, является частной клиникой, а значит должен справляться с финансированием своими силами, а не ждать областных денег, сообщал DK.RU.

Областные власти также добавили, что обращаться за квотами медцентру следует к федеральному Минздраву, а не областному: