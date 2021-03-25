Эксперты признали девелоперов Среднего Урала лучшими в России

Свердловскую область отметили за лучшие архитектурные практики и потребительские характеристики строящегося жилья, а один из жилых комплексов Екатеринбурга стал лучшей новостройкой страны.

Сразу несколько жилых объектов, которые возводят застройщики Среднего Урала, вошли в финал федерального градостроительного конкурса — «ТОП ЖК-2021». ЖК «Макаровский», который строит «УГМК-Застройщик», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в РФ». Аналогичное звание, только в пределах региона, заслужил ЖК «Нагорный», который также возводит этот девелопер.

ЖК «Нагорный» также получил высокую оценку экспертов

Что такое «ТОП ЖК»

Профессиональный конкурс «ТОП ЖК» масшатбно проводится с 2020 г. Организатором конкурса выступают крупные бизнес-объединения:

комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства;

по предпринимательству в сфере строительства; комиссия Российского Союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике;

по строительству и жилищной политике; Национальное объединение застройщиков жилья и его представитель в СМИ — Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Юрий Гарбузов, руководитель проектов портала «ЕРЗ.РФ», на пресс-конференции, посвященной победителю «ТОП ЖК-2021» — ЖК «Макаровский», рассказал, как устроен конкурс.

Критерии оценки жилых комплексов в нашем конкурсе соотносятся со Стандартом комплексного развития территорий. Этот документ разработали совместно Минстрой России, КБ «Стрелка» и ДОМ.РФ. Он учитывает более 100 параметров — от инженерной начинки дома до его «вписанности» в окружающий архитектурный ландшафт и востребованности у покупателей, — пояснил Юрий Гарбузов. — Пока документ носит рекомендательный характер, но его положения легли в основу строительных стандартов, которые в скором времени станут нормой для девелоперов. Те жилые комплексы, которые максимально соответствуют Стандарту, можно сегодня назвать передовыми.

При оценке жилых комплексов в этом году учитывались в первую очередь такие критерии, как:

социальная инфраструктура;

транспортная доступность;

дворовые пространства, безопасность;

архитектура, фасады;

входные группы;

подъезды;

лифты;

инженерные системы;

среда для маломобильных граждан.

В жюри конкурса входят более 500 экспертов, специализирующихся на разных сферах: это и собственно строительные технологии, дизайн, архитектура, и такие сферы, как маркетинг, продажи, продвижение.

Можно строить какие угодно высокотехнологичные дома, но если они не будут востребованы покупателями, их нельзя назвать успешными. Радует, что победитель «ТОП ЖК-2021» — «Макаровский» — получил высший балл не только в рейтинге ЕРЗ и по оценкам профессионального жюри, но и покупатели поставили его на первое место. Три в одном — это удивляет, — заявил Юрий Гарбузов.

«Здесь высокая конкуренция — это хорошо для потребителя»

По данным ЕРЗ.РФ, всего в конкурсе участвовали более 1000 ЖК от 675 застройщиков со всех регионов России. В финал прошли 546 новостроек. Объекты свердловских застройщиков были представлены в большинстве номинаций.

Я сходу могу назвать с десяток уральских компаний, которые строят высококачественные объекты. Помимо УГМК, чьи жилые комплексы получили главную премию, это и «Атомстройкомплекс», и «ТЭН Девелопмент», и Prinzip. Эти компании уже много лет работают на рынке, но есть и новые достойные имена — «Атлас Девелопмент», «Фортис», — заявил Юрий Гарбузов.

Конечно, для застройщиков такое количество конкурентов — головная боль. Но в итоге высокая конкуренция благоприятно сказывается на рынке, выигрывает потребитель, получая комфортное жилье и развитую городскую среду.

Даже в столицах — Москве и Питере, где, несомненно, больше денег, найти ЖК с таким уровнем комфорта, который предлагают застройщики Среднего Урала, непросто, — уверен Юрий Гарбузов.

Организаторы конкурса отметили, что высокий уровень строительного комплекса Свердловской области не был бы возможен без поддержки властей. Именно поэтому было принято решение, причем впервые в рамках конкурса, наградить главу Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев получил диплом за лучшие архитектурные практики и потребительские качества новостроек.

«Мы стали лучшими, потому что работали в команде»

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик», на пресс-конференции назвал еще одну причину, по которой стройкомплекс Среднего Урала стал одним из лучших в стране, — слаженная работа всех участников строительного процесса.

У нас очень высокий уровень проектировщиков — они с честью выполняют задачи, которые перед ними ставит застройщик. Компетентные генеральные подрядчики — еще одно крепкое звено в этой цепи. От их работы зависит, насколько быстро будет построен объект. И наши генподрядчики, я считаю, одни из лучших в России: при высокой скорости они всегда сохраняют высокие стандарты качества, — отметил Евгений Мордовин.

Все подрядчики, которые работали и продолжают работать над проектом ЖК «Макаровский», получили памятные дипломы от «УГМК-Застройщик»

В свою очередь компании, принимавшие участие в проекте ЖК «Макаровский», отметили, что работать с закачиком объекта — компанией «УГМК-Застройщик» — было интересно.

Перед нами поставили не самую простую задачу: создать жилой комплекс, который должен выглядеть современно, вписаться в уже имеющийся архитектурный ансамбль и при этом сохранить дух и историческую ценность объектов культурного наследия, которые есть на территории ЖК. И не просто сохранить, но и сделать их доступными для публики, не нарушая при этом приватности жителей комплекса, — рассказал на пресс-конференции директор «Архстройпроект-А» Сергей Алейников.

Сохранение набережной для публичного доступа — еще одна задача, которую ставил заказчик. В итоге город получил благоустроенную зону для прогулок. «Любой может прийти сюда и прикоснуться к истории Екатеринбурга в современном обрамлении», — отметил архитектор.

Еще один объект культурного наследия на территории ЖК «Макаровский» — здание лаборатории мельницы — отдали под детский центр. Он уже открылся и ежедневно принимает маленьких посетителей. «Сохранить здания и дать им новую жизнь был непросто. Приходилось буквально каждый кирпичик гладить руками», — рассказал почетный архитектор Владимир Руднев.

«Мы строим стандарты жизни»

Евгений Мордовин подчеркнул, что работа с подрядчиками — проектировщиками, архитекторами, строителями, дизайнерами, озеленителями — стала наиболее продуктивной после того, как застройщик внедрил систему стандартов, которые теперь применяются ко всем возводимым объектам.

Когда мы только начинали строить, у нас был немного иной взгляд на то, что в итоге должно получиться. По ходу работы мы добавляли «фишек»: фитнес-центр, дизайнерский ремонт, открытые пространства. Когда «хотелок» набралось много, встал вопрос, можно ли их систематизировать. В итоге мы разработали семь стандартов, которые охватывают все сферы — от ипользуемых материалов и технологий до благоустройства и последующей эксплуатации, — пояснил Евгений Мордовин.

По стандарту, не менее 65% территории должны занимать зеленые зоны. В благоустройстве, строительстве и дизайне предпочтение отдается экологичным материалам: для стен используется кирпич, для оформления общественных пространств — натуральное дерево и камень, во дворах дорожки и игровые зоны делают из песка и гальки.

Разработанные стандарты будут внедрятся во все проекты застройщика — вне зависимости от класса возводимой недвижимости.

Сейчас «УГМК-Застройщик» работает над несколькими объектами. Продолжается строительство ЖК «Макаровский» в центре Екатеринбурга, ЖК «Изумрудный бор» на Урламаше и ЖК «Нагорный» (район ВИЗ-Центр). Первая очередь «Нагорного» уже достраивается. О перспективах второй Евгений Мордовин рассказал на пресс-конференции:

Сейчас часть площадей, на которых намечено строительство второй очереди, занимает кабельный завод. Но к концу 2021 г. мы перевезем производство на другие площадки — в Томск и Кольчугино. Люди будут трудоустроены на действующих предприятиях УГМК, а освободившиеся площади пойдут под застройку. Помимо жилья, здесь также появятся социальные объекты — детские сады и школа.

По словам Евгения Мордовина, проект планировки территории в 5,5 га уже готов и согласован со всеми городскими службами. Застройку планируется начать в следующем году.

По новым стандартам будет строиться и еще один жилой комлекс от УГМК — «Новокольцовский». Жилые кварталы эконом-сегмента возведут на пересечении Кольцовского тракта и ЕКАД, недалеко от будущей деревни Универсиады-2023.

Несколько лет назад мы зарезервировали этот участок и вначале думали использовать его под складские помещения. Но, глядя на развитие города, приняли решение построить здесь жилье и соцобъекты — образовательные и спортивные центры. Думаю, лет через 10 это будет одним из лучших жилых районов в Екатеринбурге, — поделился планами Евгений Мордовин.

Не исключено, что новые объекты застройщика в перспективе также признают лучшими новостройками в стране. Как рассказал на пресс-конференции глава «УГМК-Застройщик», год назад сотрудники компании побывали в отмеченных премией новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы понять, какие тренды следует внедрять в своих объектах.

Оказалось, в Свердловской области все эти фишки внедрили уже все крупные застройщики. Сегодня мы предлагаем своим покупателям даже больше, чем есть в обеих столицах. Неслучайно Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ, курирующий строительство — прим. ред.), который месяц назад приезжал на Средний Урал и осматривал наши стройплощадки, был приятно удивлен уровнем строительства в Екатеринбурге. В дальнейшем мы будем только повышать планку, — резюмировал застройщик.

В публикации использованы фотографии DK.RU и предоставленные «УГМК-Застройщик»