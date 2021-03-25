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Эксперты признали девелоперов Среднего Урала лучшими в России

ЖК «Макаровский» стал лучшей новостройкой страны
ЖК «Макаровский» стал лучшей новостройкой страны. Иллюстрация: УГМК-Застройщик

Свердловскую область отметили за лучшие архитектурные практики и потребительские характеристики строящегося жилья, а один из жилых комплексов Екатеринбурга стал лучшей новостройкой страны.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ПРИЗНАНИЕ#НЕДВИЖИМОСТЬ#СТРОЙКА

Сразу несколько жилых объектов, которые возводят застройщики Среднего Урала, вошли в финал федерального градостроительного конкурса — «ТОП ЖК-2021». ЖК «Макаровский», который строит «УГМК-Застройщик», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в РФ». Аналогичное звание, только в пределах региона, заслужил ЖК «Нагорный», который также возводит этот девелопер.

ЖК «Нагорный» также получил высокую оценку экспертов

ЖК «Нагорный» также получил высокую оценку экспертов

Что такое «ТОП ЖК»

Профессиональный конкурс «ТОП ЖК» масшатбно проводится с 2020 г. Организатором конкурса выступают крупные бизнес-объединения:

  • комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства;
  • комиссия Российского Союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике;
  • Национальное объединение застройщиков жилья и его представитель в СМИ — Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Юрий Гарбузов, руководитель проектов портала «ЕРЗ.РФ», на пресс-конференции, посвященной победителю «ТОП ЖК-2021» — ЖК «Макаровский», рассказал, как устроен конкурс.

Представитель ЕРЗ на пресс-конференции

Критерии оценки жилых комплексов в нашем конкурсе соотносятся со Стандартом комплексного развития территорий. Этот документ разработали совместно Минстрой России, КБ «Стрелка» и ДОМ.РФ. Он учитывает более 100 параметров — от инженерной начинки дома до его «вписанности» в окружающий архитектурный ландшафт и востребованности у покупателей, — пояснил Юрий Гарбузов. — Пока документ носит рекомендательный характер, но его положения легли в основу строительных стандартов, которые в скором времени станут нормой для девелоперов. Те жилые комплексы, которые максимально соответствуют Стандарту, можно сегодня назвать передовыми.

При оценке жилых комплексов в этом году учитывались в первую очередь такие критерии, как:

  • социальная инфраструктура;
  • транспортная доступность;
  • дворовые пространства, безопасность;
  • архитектура, фасады;
  • входные группы;
  • подъезды;
  • лифты;
  • инженерные системы;
  • среда для маломобильных граждан.

В жюри конкурса входят более 500 экспертов, специализирующихся на разных сферах: это и собственно строительные технологии, дизайн, архитектура, и такие сферы, как маркетинг, продажи, продвижение.

Можно строить какие угодно высокотехнологичные дома, но если они не будут востребованы покупателями, их нельзя назвать успешными. Радует, что победитель «ТОП ЖК-2021» — «Макаровский» — получил высший балл не только в рейтинге ЕРЗ и по оценкам профессионального жюри, но и покупатели поставили его на первое место. Три в одном — это удивляет, — заявил Юрий Гарбузов.

«Здесь высокая конкуренция — это хорошо для потребителя»

По данным ЕРЗ.РФ, всего в конкурсе участвовали более 1000 ЖК от 675 застройщиков со всех регионов России. В финал прошли 546 новостроек. Объекты свердловских застройщиков были представлены в большинстве номинаций.

Я сходу могу назвать с десяток уральских компаний, которые строят высококачественные объекты. Помимо УГМК, чьи жилые комплексы получили главную премию, это и «Атомстройкомплекс», и «ТЭН Девелопмент», и Prinzip. Эти компании уже много лет работают на рынке, но есть и новые достойные имена — «Атлас Девелопмент», «Фортис», — заявил Юрий Гарбузов.

Конечно, для застройщиков такое количество конкурентов — головная боль. Но в итоге высокая конкуренция благоприятно сказывается на рынке, выигрывает потребитель, получая комфортное жилье и развитую городскую среду.

Даже в столицах — Москве и Питере, где, несомненно, больше денег, найти ЖК с таким уровнем комфорта, который предлагают застройщики Среднего Урала, непросто, — уверен Юрий Гарбузов.

Организаторы конкурса отметили, что высокий уровень строительного комплекса Свердловской области не был бы возможен без поддержки властей. Именно поэтому было принято решение, причем впервые в рамках конкурса, наградить главу Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев получил диплом за лучшие архитектурные практики и потребительские качества новостроек.

«Мы стали лучшими, потому что работали в команде»

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик», на пресс-конференции назвал еще одну причину, по которой стройкомплекс Среднего Урала стал одним из лучших в стране, — слаженная работа всех участников строительного процесса.

Евгений Мордовин на пресс-конференции

У нас очень высокий уровень проектировщиков — они с честью выполняют задачи, которые перед ними ставит застройщик. Компетентные генеральные подрядчики — еще одно крепкое звено в этой цепи. От их работы зависит, насколько быстро будет построен объект. И наши генподрядчики, я считаю, одни из лучших в России: при высокой скорости они всегда сохраняют высокие стандарты качества, — отметил Евгений Мордовин.

Все подрядчики ЖК Макаровский получили памятные дипломы

Все подрядчики, которые работали и продолжают работать над проектом ЖК «Макаровский», получили памятные дипломы от «УГМК-Застройщик»

В свою очередь компании, принимавшие участие в проекте ЖК «Макаровский», отметили, что работать с закачиком объекта — компанией «УГМК-Застройщик» — было интересно.

Перед нами поставили не самую простую задачу: создать жилой комплекс, который должен выглядеть современно, вписаться в уже имеющийся архитектурный ансамбль и при этом сохранить дух и историческую ценность объектов культурного наследия, которые есть на территории ЖК. И не просто сохранить, но и сделать их доступными для публики, не нарушая при этом приватности жителей комплекса, — рассказал на пресс-конференции директор «Архстройпроект-А» Сергей Алейников.

Набережная около ЖК доступна для всех

Сохранение набережной для публичного доступа — еще одна задача, которую ставил заказчик. В итоге город получил благоустроенную зону для прогулок. «Любой может прийти сюда и прикоснуться к истории Екатеринбурга в современном обрамлении», — отметил архитектор.

Здание лаборатории мельницы отдали под детский центр

Еще один объект культурного наследия на территории ЖК «Макаровский» — здание лаборатории мельницы — отдали под детский центр. Он уже открылся и ежедневно принимает маленьких посетителей. «Сохранить здания и дать им новую жизнь был непросто. Приходилось буквально каждый кирпичик гладить руками», — рассказал почетный архитектор Владимир Руднев.

«Мы строим стандарты жизни»

Евгений Мордовин подчеркнул, что работа с подрядчиками — проектировщиками, архитекторами, строителями, дизайнерами, озеленителями — стала наиболее продуктивной после того, как застройщик внедрил систему стандартов, которые теперь применяются ко всем возводимым объектам.

Когда мы только начинали строить, у нас был немного иной взгляд на то, что в итоге должно получиться. По ходу работы мы добавляли «фишек»: фитнес-центр, дизайнерский ремонт, открытые пространства. Когда «хотелок» набралось много, встал вопрос, можно ли их систематизировать. В итоге мы разработали семь стандартов, которые охватывают все сферы — от ипользуемых материалов и технологий до благоустройства и последующей эксплуатации, — пояснил Евгений Мордовин.

По стандарту, не менее 65% территории должны занимать зеленые зоны

По стандарту, не менее 65% территории должны занимать зеленые зоны. В благоустройстве, строительстве и дизайне предпочтение отдается экологичным материалам: для стен используется кирпич, для оформления общественных пространств — натуральное дерево и камень, во дворах дорожки и игровые зоны делают из песка и гальки.

Разработанные стандарты будут внедрятся во все проекты застройщика — вне зависимости от класса возводимой недвижимости. 

Сейчас «УГМК-Застройщик» работает над несколькими объектами. Продолжается строительство ЖК «Макаровский» в центре Екатеринбурга, ЖК «Изумрудный бор» на Урламаше и ЖК «Нагорный» (район ВИЗ-Центр). Первая очередь «Нагорного» уже достраивается. О перспективах второй Евгений Мордовин рассказал на пресс-конференции:

Сейчас часть площадей, на которых намечено строительство второй очереди, занимает кабельный завод. Но к концу 2021 г. мы перевезем производство на другие площадки — в Томск и Кольчугино. Люди будут трудоустроены на действующих предприятиях УГМК, а освободившиеся площади пойдут под застройку. Помимо жилья, здесь также появятся социальные объекты — детские сады и школа.

По словам Евгения Мордовина, проект планировки территории в 5,5 га уже готов и согласован со всеми городскими службами. Застройку планируется начать в следующем году.

По новым стандартам будет строиться и еще один жилой комлекс от УГМК — «Новокольцовский». Жилые кварталы эконом-сегмента возведут на пересечении Кольцовского тракта и ЕКАД, недалеко от будущей деревни Универсиады-2023.

Несколько лет назад мы зарезервировали этот участок и вначале думали использовать его под складские помещения. Но, глядя на развитие города, приняли решение построить здесь жилье и соцобъекты — образовательные и спортивные центры. Думаю, лет через 10 это будет одним из лучших жилых районов в Екатеринбурге, — поделился планами Евгений Мордовин.

Не исключено, что новые объекты застройщика в перспективе также признают лучшими новостройками в стране. Как рассказал на пресс-конференции глава «УГМК-Застройщик», год назад сотрудники компании побывали в отмеченных премией новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы понять, какие тренды следует внедрять в своих объектах.

Оказалось, в Свердловской области все эти фишки внедрили уже все крупные застройщики. Сегодня мы предлагаем своим покупателям даже больше, чем есть в обеих столицах. Неслучайно Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ, курирующий строительство — прим. ред.), который месяц назад приезжал на Средний Урал и осматривал наши стройплощадки, был приятно удивлен уровнем строительства в Екатеринбурге. В дальнейшем мы будем только повышать планку, — резюмировал застройщик.

Эксперты признали девелоперов Среднего Урала лучшими в России 1

    В публикации использованы фотографии DK.RU и предоставленные «УГМК-Застройщик»

Автор: Инна Вейн
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