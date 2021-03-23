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Урал, Восток и Поволжье заполнят красивые и пустые ТЦ. Зачем девелоперы сдают площади

Урал, Восток и Поволжье заполнят красивые и пустые ТЦ. Зачем девелоперы сдают площади
Иллюстрация: pixabay.com

В России активно вводят в эксплуатацию новые торговые центры, которые через год после начала пандемии практически никому не нужны. Эксперты предрекают: пустовать будет до 50% кв. м. при норме в 5%.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Почти половина площадей в новых торговых центрах, которые откроются в России в этом году, могут остаться невостребованными. Активность ритейлеров стала ниже, планы развития они заморозили из-за пандемии, пишет Forbes. Для привлечения клиентов девелоперам придется предоставлять арендаторам скидки и гибкие условия.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Knight Frank, в новых торговых центрах могут остаться пустыми до 40-50% площадей. Такой сценарий ждут в городах Урала, Дальнего Востока, части городов Поволжья, где ожидается высокий объем ввода качественных торговых площадей.

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Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов рассказал «Коммерсанту», что до кризиса торговые центры сдавались с вакантностью 5%. Сейчас же многие арендаторы, особенно федеральные операторы общепита и сферы развлечений, нацелены на удержание существующего бизнеса и приостановили активную экспансию в региональных городах, говорит партнер Colliers Анна Никандрова. Она считает, что активного развития ритейлеров не стоит ждать до 2022-2023 годов. Пока же региональным торговым центрам придется идти на существенные уступки арендаторам для заполнения торговых галерей — например, речь может идти о годовых арендных каникулах, считает Ванчугов. 

Несмотря на негативную конъюнктуру рынка, девелоперы только наращивают ввод торговых площадей. В этом году объем введенной  торговой недвижимости может увеличиться на 79,1% по сравнению с прошлым годом, более чем до 688 000 кв. м, прогнозирует Никандрова. По прогнозу аналитиков Cushman & Wakefield, строительный объем торговой недвижимости в этом году вырастет на 40% и составит 600 000 кв. м., из которых на региональные города придется 400 000 кв. м. новых площадей, а на Москву —200 000 кв. м. 

Knight Frank связывает высокий заявленный ввод торговой недвижимости в регионах с массовым переносом сроков сдачи объектов в прошлом году, когда из-за пандемии и ограничений на работу торговых центров на рынок были выведены только 30% от анонсированной недвижимости.

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Автор: Александра Клименко
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