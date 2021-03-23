Совладельцы «Гринвича» выселяют Росавиацию и Ространснадзор из своих помещений

Камнем преткновения стало здание бывшего Уктусского аэропорта. Его собирались передать Константину Погребинскому и Игорю Заводовскому в обмен на офисы. Но развитие ситуации пошло по другому сценарию.

Учрежденная владельцами «Гринвича» компания «Инвестторгстрой» обратилась в Арбитражный суд, чтобы выселить уральские управления Росавиации и Ространснадзора из офисов в БЦ «Аврора». Платежей и компенсаций она не требует.

«Инвестторгстрой» предоставил свои помещения госслужбам в обмен на здание бывшего Уктусского аэропорта (ул. Белинского, 246). Константин Погребинский и Игорь Заводовский планировали его снести, чтобы построить на этом месте новый автовокзал и ТЦ «Золотой». Стороны заключили договор мены, но он не вступил в силу.

Наш иск обусловлен тем, что мы никак не можем с ними (уральскими управлениями Росавиации и Ространснадзора) поменяться. Они сидят в наших площадях, конкурс проведен уже, наши помещения являются победителем в этом конкурсе. (В Минтрансе) должны были согласовать эту сделку, но не согласовывают, — комментирует ситуацию директор и соучредитель «Инвестторгстроя» Константин Погребинский (цитата по e1.ru).

По данным e1.ru, 24 февраля 2021 г. Московский Арбитражный суд отказал «Инвестторгстрою» в согласовании договора мены:

Мена имущества, находящегося в государственной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, на имущество, находящееся в частной собственности, законодательством Российской Федерации не предусмотрена, — заключил суд.

В течение нескольких лет екатеринбургские общественники пытались спасти здание аэропорта Уктус от сноса. Они подчеркивали, что это единственный довоенный аэровокзал, сохранивший первоначальный облик, требовали признать его памятником архитектуры и поставить на госохрану. Однако суд отказал им в удовлетворении иска к Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Общество «Малышева 73» приступило к строительству «золотого» автовокзала в 2020 г. Он обойдется инвесторам в $400 млн. Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тыс. кв. м, торговая — 147 тыс. квадратов. Объект планируют запустить в эксплуатацию в 2023 г. — к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга. Он станет крупнейшим пересадочным узлом в южной части Екатеринбурга.

Во время обсуждения проекта на Градсовете сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий называл золотой фасад «ударом по зрению».

Фото: Игорь Черепанов для DK.RU

Игорь Заводовский рассказал обо всех фишках проекта, почему он столько стоит и когда планируется окупить вложения в эксклюзивном интервью DK.RU.

Ранее DK.RU писал, что ТРЦ «Гринвич» стал фигурантом судебных разбирательств. В начале марта сеть ювелирных магазинов Sunlight подала в суд на управляющую компанию центра. Ритейлер хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя с конца марта по начало августа 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сумма исковых требований превышает 9,5 млн руб. Судебное заседание назначено на конец этого месяца, сообщал DK.RU.

В этом же месяце должно состояться заседание по другому иску к ТРЦ — от шведской сети H&M. Магазин одежды приостановил работу в сентябре 2020 г. из-за отсутствия электричества на арендованных площадях. Сейчас H&M, как и Sunlight, уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям ритейлера и управляющей компании привел вопрос стоимости аренды.