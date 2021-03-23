Как Александр Высокинский обращался с деньгами — в мэрии свели бюджет за 2020 г.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес в Гордуму проект отчета об исполнении бюджета города за 2020 г. Из документа следует: его предшественник долгов не наделал.

Коронавирус и последовавший экономический спад не отразились на бюджете Екатеринбурга. Согласно отчету, сумма поступлений в казну за год составила 53 млрд руб., это 102,1% от плана, а траты — 52,6 млрд руб.

Напомним, что в 2019 г. расходы муниципалитета (49,187 млрд руб.) превысили доходы (48,978 млрд руб.).

Отчет бюджете Екатеринбурга за 2020 г. будет представлен на публичных слушаниях в начале апреля. 27 апреля его рассмотрит городская дума.

Напомним, что за бюджет на 2020 г. Александра Высокинского остро критиковали. Так, депутат Гордумы Константин Киселев отмечал чрезмерные траты городских властей на освещение своей деятельности в СМИ. По его данным, этим занимались минимум 83 человека — сотрудники департаментов общественных связей и информационной политики администрации, радио «Город», МАУ «Город» и «Столица Урала».

Александр Высокинский ушел в отставку в конце декабря прошлого года. В январе его назначили вице-губернатором региона.

Алексей Орлов занял пост мэра Екатеринбурга в феврале. Он оперативно внес изменения в блок информационной политики и обзавелся личным пресс-секретарем. Этот пост занял Вадим Чернопенев.

Ранее DK.RU писал, что Алексей Орлов стал обладателем премии «Человек года» 2020 г. в номинации «Управленец на госслужбе». В тот момент он был первым заместителем губернатора Свердловской области.