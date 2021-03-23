Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
74,60
88,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-продюсер Баскова и фармкороль. Чем известен Борис Шпигель из дела губернатора Пензы

Борис Шпигель, архивное фото
Борис Шпигель, архивное фото. Автор фото: Official SIF. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Он абсолютно точно был весьма влиятельным человеком и оставался до последнего времени». Основатель компании «Биотек», задержанный вместе с губернатором, был одним из крупнейших участников фармрынка.

#МЕДИЦИНА#ВЗЯТКИ#КОРРУПЦИЯ

Задержанный 21 марта вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым бизнесмен и бывший сенатор Борис Шпигель является одним из крупнейших и влиятельных участников фармацевтического рынка. По версии Следственного комитета, Шпигель, его жена и сотрудники давали взятки Белозерцеву — на общую сумму 31 млн руб. «Медуза» составила историю Шпигеля, который в 2000-х был продюсером певца Николая Баскова (тот был женат на дочери Шпигеля) и 10 лет занимал пост сенатора.

Шпигель учился в пединституте украинского города Каменец-Подольский и делал карьеру по комсомольской линии, а в 1991 г. основал компанию «Биотек», которая занималась производством и продажей лекарств. В 1995 г. он пробовал выдвинуться в Госдуму, но безуспешно, затем стал помощником спикера Думы Геннадия Селезнева. В 2000-м Шпигеля назначили зампредом движения «Россия», а два года спустя — на такой же пост в «Партии возрождения России», основанной на базе этого движения.

В начале 2000-х Шпигель стал заметным игроком на фармацевтическом рынке и, по словам собеседников издания, был вхож во многие кабинеты, в том числе к министру здравоохранения Юрию Шевченко. В 2001 г. он купил пензенское предприятие «Фармация», познакомился с местным губернатором Василием Бочкаревым, а в 2003 г. Шпигель стал членом Совфеда от Пензенской области. Когда его назначили в Совет Федерации, он передал акции «Биотека» жене. 

С «Биотеком» связан один из видных коррупционных скандалов 2000-х: руководители Федерального фонда медицинского страхования собирали взятки с фармацевтических дистрибьютеров в обмен на выделение субсидий на покупку у них лекарств. Фигурантом этого дела был президент компании Олег Ковалев. 

Он [Шпигель] абсолютно точно был весьма влиятельным человеком и оставался до последнего времени. После Совета Федерации он вернулся, видимо, к непосредственному руководству компанией, возглавил совет директоров, и в последний год особенно сильно там бизнес подрос, — рассказал изданию бывший чиновник Минздрава.

«Биотек» входит в число 10 крупнейших фармдистрибьютеров России, а в сегменте госзакупок лекарств занимает третье место, его доля рынка — 5,9%. В 2020 г. выручка компании увеличилась на 104% — «Биотек» стал одним из основных поставщиков лекарств для борьбы с коронавирусом.

По мнению источника «Медузы», губернатор Иван Белозерцев пал жертвой передела фармацевтического рынка и «операции против Шпигеля».

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сидели дома, но не помогло: в области стало больше насильников и фальшивомонетчиковСидели дома, но не помогло: в области стало больше насильников и фальшивомонетчиков
  • Пензенского губернатора задержали по делу о взяткеПензенского губернатора задержали по делу о взятке
  • В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одеждыВ ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды
  • Turkish Airlines возобновляет рейсы в СтамбулTurkish Airlines возобновляет рейсы в Стамбул
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.