Экс-продюсер Баскова и фармкороль. Чем известен Борис Шпигель из дела губернатора Пензы

«Он абсолютно точно был весьма влиятельным человеком и оставался до последнего времени». Основатель компании «Биотек», задержанный вместе с губернатором, был одним из крупнейших участников фармрынка.

Задержанный 21 марта вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым бизнесмен и бывший сенатор Борис Шпигель является одним из крупнейших и влиятельных участников фармацевтического рынка. По версии Следственного комитета, Шпигель, его жена и сотрудники давали взятки Белозерцеву — на общую сумму 31 млн руб. «Медуза» составила историю Шпигеля, который в 2000-х был продюсером певца Николая Баскова (тот был женат на дочери Шпигеля) и 10 лет занимал пост сенатора.

Шпигель учился в пединституте украинского города Каменец-Подольский и делал карьеру по комсомольской линии, а в 1991 г. основал компанию «Биотек», которая занималась производством и продажей лекарств. В 1995 г. он пробовал выдвинуться в Госдуму, но безуспешно, затем стал помощником спикера Думы Геннадия Селезнева. В 2000-м Шпигеля назначили зампредом движения «Россия», а два года спустя — на такой же пост в «Партии возрождения России», основанной на базе этого движения.

В начале 2000-х Шпигель стал заметным игроком на фармацевтическом рынке и, по словам собеседников издания, был вхож во многие кабинеты, в том числе к министру здравоохранения Юрию Шевченко. В 2001 г. он купил пензенское предприятие «Фармация», познакомился с местным губернатором Василием Бочкаревым, а в 2003 г. Шпигель стал членом Совфеда от Пензенской области. Когда его назначили в Совет Федерации, он передал акции «Биотека» жене.

С «Биотеком» связан один из видных коррупционных скандалов 2000-х: руководители Федерального фонда медицинского страхования собирали взятки с фармацевтических дистрибьютеров в обмен на выделение субсидий на покупку у них лекарств. Фигурантом этого дела был президент компании Олег Ковалев.

Он [Шпигель] абсолютно точно был весьма влиятельным человеком и оставался до последнего времени. После Совета Федерации он вернулся, видимо, к непосредственному руководству компанией, возглавил совет директоров, и в последний год особенно сильно там бизнес подрос, — рассказал изданию бывший чиновник Минздрава.

«Биотек» входит в число 10 крупнейших фармдистрибьютеров России, а в сегменте госзакупок лекарств занимает третье место, его доля рынка — 5,9%. В 2020 г. выручка компании увеличилась на 104% — «Биотек» стал одним из основных поставщиков лекарств для борьбы с коронавирусом.

По мнению источника «Медузы», губернатор Иван Белозерцев пал жертвой передела фармацевтического рынка и «операции против Шпигеля».