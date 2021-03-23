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Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 млрд рублей

Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 млрд рублей
Иллюстрация: https://pixabay.com

По итогам 2020 г. портфель уступленных денежных требований ВТБ Факторинг в УрФО вырос на 13% и превысил 86 млрд рублей. При этом доля рынка компании в регионе закрепилась на уровне выше 43%.

Лидерами в регионе по полученному финансированию стали отрасли машиностроения, добычи полезных ископаемых и цветной металлургии.

Уральский федеральный округ традиционно является ключевым для развития бизнеса ВТБ Факторинг, а его доля, наравне с Москвой, составляет около четверти портфеля компании. Причина в том, что наш регион является крупнейшим промышленным центром с высокой концентрацией предприятий федерального значения, на которые исторически ориентирован ВТБ Факторинг и которые все чаще обращаются к факторингу для организации расчетов с поставщиками в условиях более продолжительных операционных циклов, — говорит Антон Подшивалов, управляющий представительством ВТБ Факторинг в г. Екатеринбург.

В 2020 году ВТБ Факторинг была преобразована в Группу компаний, в которую вошли компании «АБФ Финанс» и «АБЛ Трейд». Суммарный портфель ВТБ Факторинг вырос на 32% и превысил 335 млрд рублей, доля рынка компании составляет 30%. При этом объём выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 млрд. рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF).

Факторинг — комплекс услуг для компаний, которые реализуют, закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, а также запасами и складом готовой продукции. ВТБ Факторинг обслуживает клиентов на территории всего  Уральского федерального округа, представительства компании  находятся в Челябинске и Екатеринбурге.

Справка

 
ВТБ Факторинг — дочерняя компания банка ВТБ — оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2020 года объем предоставленного финансирования достиг одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг составил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 30%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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