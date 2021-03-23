Конфликт застройщиков и Кольцово набирает обороты

Проект приаэродромных территорий, предложенный Кольцово, заблокирует строительство 8 млн кв. м жилья. Девелоперы бьют в набат. В ответ «Аэропорты регионов» отправили в город «тяжелую артиллерию».

Конфликтная ситуация вокруг проекта приаэродромных территорий аэропорта Кольцово развивается не первый год. В чем суть: раньше в российских аэропортах действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, в которой вести строительство можно только по согласованию с Росавиацией. 1 июля 2017 г. в Воздушный Кодекс РФ внесли изменения: вокруг аэропортов надо установить семь подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму.

Проект приаэродромной территории (ПАТ) для «Кольцово» разработала компания «ТрансПроект СПБ». Гильдия строителей Урала провела комплексную экспертную оценку последствий утверждения документа и резюмировала: если его примут, в Екатеринбурге и других городах сорвется строительство 8 млн кв. м жилья.

Больше всего вопросов вызывает седьмая подзона ПАТ Кольцово, в которую полностью или частично вошли микрорайоны Солнечный, Нижне-Исетский, Химмаш, Вторчермет, Елизавет, Уктус Правобережный, Кольцово, Новокольцовский.

Застройщики активно доносят свою позицию в СМИ и до властей. В частности, они обсудили вопрос приаэродромных территорий с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим вопросы строительства, во время его визита в Екатеринбург.

Есть проблема в неувязке двух документов, Воздушного и Градостроительного кодексов. По одному можно делать одно, по другому — уже другое. У нас 41 аэропорт в стране, в основном крупные хабы, не утвердили седьмую подзону, где запрещается возведение домов. Будем проводить согласительные совещания», — прокомментировал ситуацию чиновник (цитата по ЕАН).

А сегодня в Екатеринбург прилетел Николай Ульянов, первый заместитель генерального директора УК холдинга «Аэропорты регионов», куда входит и Кольцово (контролируется структурами миллиардера Виктора Вексельберга). По данным ЕАН, он ответит на обвинения девелоперов, которые ведут PR-атаку на холдинг.

Напомним, что этот конфликт вокруг территории аэропорта — не единственный. На прошлой неделе DK.RU писал, что застройщики готовят иски к Минобороны России из-за установки запретной зоны вокруг военного склада в районе Кольцово. Девелоперы выяснили, что из-за нее пострадает крупнейший нежилой проект Екатеринбурга — логопарк «Кольцовский». Под угрозой окажется строительство и ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 500 тыс. кв. м, расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток. Кроме того, собственники более 1000 земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию.