Бизнесу заплатят за трудоустройство безработных. Кто сможет получить субсидии?

Правительство начнет выплачивать субсидии компаниям, которые наймут безработных. Расширяется также программа переобучения и дополнительного профобразования.

Российское правительство решило выплачивать субсидии работодателям, которые решили трудоустроить граждан, до 1 января 2021 г. зарегистрированных как безработных. Компания, которая наймет безработного, получит субсидию в размере трех МРОТ, умноженных на районный коэффициент, сумме страховых взносов и числу трудоустроенных. По оценке Минтруда, в среднем сумма составит 50 тыс. руб. на одного человека.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит через месяц после трудоустройства безработного, вторую — через три месяца, третий платеж — через 6 месяцев. Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 морд руб., ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тысяч человек, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 22 марта. Распределять субсидии и выплачивать средства напрямую работодателю будет Фонд социального страхования.

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Расширяется также программа переобучения и дополнительного профобразования с возможностью дальнейшего трудоустройства: ее участниками смогут стать не только люди, которые потеряли работу из-за пандемии, но и граждане старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Томский государственный университет. Ожидается, что в этом году не менее 168 тыс. человек смогут получить более востребованную профессию или допобразование и около 126 тыс. из них устроятся на работу.

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На переобучение этих категорий граждан в 2021 г. предусмотрено более 10 млрд руб., в 2022 и 2023 гг. — по 7,4 млрд руб.

С помощью новых мер стимулирования занятости в правительстве планируют поддержать до 40% «дополнительных» безработных. В феврале 2021 г. безработица в России составила 5,7% или 4,2 млн человек, в январе она была на уровне 5,8%, сообщал Росстат.