«Есть деньги — ты не банкрот. Нет, не работает такая схема»

«Даже когда через компанию проходит много денег, это не значит, что она не может попасть под банкротство. Бывает, все средства идут на погашение «кредиторки». Рано или поздно эта бомба взорвется».

Станет ли отмена моратория на банкротства катализатором к возбуждению новых банкротных дел? Сколько стоит процедура банкротства и как под нее не попасть? Почему среди предпринимателей, рискующих попасть под субсидиарную ответственность, велик процент разводов? Об этом в беседе с DK.RU рассказала Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».

Преднамеренное или фиктивное?

Анализ финансового состояния компании — одна из самых важных процедур, позволяющих оценить риски предприятия. Она помогает найти точки роста, проанализировать общее состояние дел в компании, избежать банкротства или смягчить его последствия.

К нам часто обращаются за консультациями компании, находящиеся в предбанкротном состоянии. Эксперты «Счетовода» проводят комплексный финансовый анализ предприятия, находя слабые места в отчетности и учете. Если банкротства избежать не удалось, то нашими клиентами становятся уже арбитражные управляющие. Анализируя отчетность компании за три года, мы делаем выводы о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, — рассказывает Юлия Мазеина.

Современные банкротства достаточно сильно отличаются от тех, что были раньше, 5-10 лет назад. Сейчас банкротство — это некий естественный процесс: бывает, деятельность компании подрывает экономический кризис, бывает, что изначально бизнес-модель предприятия выстраивается неправильно. В прежние годы банкротство использовалось как инструмент в корпоративных спорах. Доходило до того, что недобросовестные кредиторы подделывали документы, подавали в суд, а должник (который на самом деле мог таковым и не являться) был вынужден отбиваться от лиц, жаждущих забрать его бизнес.

Постпандемийные банкротства будут другими. Они настигнут тех, кто злоупотреблял мораторием на банкротство, который начался 1 апреля 2020 г. и утратил силу 7 января 2021 г. Дело в том, что ряд предприятий попадали в список пострадавших отраслей, для которых был объявлен мораторий, лишь формально, по ОКВЭДам. На деле же они могли быть «в плюсе», показывать неплохие финансовые результаты, но при этом не гасить задолженность — ведь есть мораторий. Соответственно, взыскать с них задолженность кредиторы не могли. Но таких предприятий, по словам Юлии Мазеиной, немного. Бизнес с каждым годом становится все более прозрачным, и вести свою деятельность с нарушениями — самому себе копать яму

Доверяй, но проверяй

Как кредитору вовремя заприметить недобросовестного контрагента и что с ним делать? Если кредитор сталкивается с просрочкой платежей, видит, что компания-должник провела смену руководства, что у нее изменилась структура баланса — это тревожные звоночки. Есть все основания полагать, что такая компания рассчитываться с долгами не собирается. А официальным основанием для начала процедуры банкротства считается совокупный долг компании свыше 300 тыс. руб., который не погашен в течение трех месяцев.

В этом случае надо как можно скорее подавать на банкротство. Ведь если должник подготовился, то на процедуру уйдет минимум три года. Мы выступаем экспертами в некоторых делах, которые тянутся пять и более лет. Дело в том, что процедуру можно продлевать бесконечно. Процедура наблюдения в банкротстве длится полгода. За это время арбитражный управляющий проводит финансовый анализ, знакомится с деятельностью предприятия, выполняя функции исполнительного органа. По результатам наблюдения компанию переводят либо в процедуру финансового оздоровления (что случается крайне редко), либо начинают конкурсное производство. За время конкурса нужно найти все активы компании, просудить и взыскать дебиторскую задолженность. Не успели закончить — продление, — рассказывает Юлия Мазеина.

Бывает, что и после пяти лет процедура банкротства заканчивается ничем. Должник готовится к привлечению к субсидиарной ответственности (ответственность личным имуществом, которую накладывают в случае доказательства факта преднамеренного банкротства или несвоевременной реакции на предбанкротное состояние) заранее: имущество, которое может быть изъято, переписывается на родственников или реализуется.

К субсидиарной ответственности можно привлечь, к примеру, супругу должника. Но есть много примеров, когда предприниматель, чтобы уйти от ответственности, просто разводится. И вообще, чтобы переложить ответственность за долги на родственников должника, надо сначала доказать, что они участвовали в бизнесе, определяли стратегию развития предприятия, принимали решения и так далее, — продолжает директор АБК «Счетовод».

Еще один любопытный факт: есть статистика, свидетельствующая о том, что с тысячи рублей, взысканных в пользу кредитора, он получает всего 68 руб. Потому что средства от реализации имущества банкрота распределяются между всеми кредиторами, включившимися в реестр требований. А средств как таковых может и не быть. Так что экономическую выгоду от инициирования банкротства надо просчитать заранее. Зачастую сама процедура банкротства для кредитора может стоить дороже, чем взысканный в ее результате долг.

Чтобы не тратить лишние нервы на суды, на процедуру банкротства, необходимо заранее проверять контрагента на финансовую устойчивость. Мы подобного рода проверки для клиентов проводим постоянно. Даже старых контрагентов надо проверять. В кризис дела могли пошатнуться абсолютно у всех. Мы узнаем, является ли контрагент ответчиком в арбитражных делах, подавались ли на него заявления в Федресурс о возможном банкротстве. Все это — маячки, на которые обязательно надо обращать внимание, — говорит Юлия Мазеина.

Ответственность бухгалтера

Бухгалтер или финансовый управляющий — это второе лицо компании, ответственное за финансовую устойчивость предприятия. В случае банкротства его, как и руководителя, могут привлечь к субсидиарной ответственности. Так бывает, когда бухгалтера признают лицом, контролирующим должника, либо лицом, принимающим управленческие решения. Избежать таких последствий поможет сохранность первичной документации и своевременная сдача отчетности.

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Финансовый управляющий и директор предприятия должны работать в связке и быть изначально нацелены на прозрачное ведение деятельности. Если у бухгалтера есть сомнения в правильности проведения каких-либо сделок, подписывать документы необходимо только после получения письменного указания руководителя или вовсе не проводить в учете сделки, которые не подтверждены документально.

Ситуация порой складывается прямо противоположным образом. Бывает, что бухгалтер намеренно искажает информацию или не доводит до сведения руководителя некоторые данные (о росте дебиторской задолженности, уменьшении чистых активов и т.д.). Если будет доказано, что руководитель предприятия не знал о критичном изменении в структуре баланса, то к субсидиарной ответственности автоматически подтянется главный бухгалтер, — комментирует Юлия Мазеина.

Реалии современного бизнеса таковы, что большее внимание уделяется налоговой отчетности, нежели бухгалтерской, которая сдавалась раньше раз в квартал, а сейчас — всего раз в год. А ведь ежеквартальная подготовка отчетов помогала оперативно отслеживать динамику развития предприятия.

Невнимание к бухучету может привести к серьезным последствиям. Например, у многих компаний, которые попадают под банкротство, есть боль, связанная с оптимизацией прошлых лет — несуществующий «воздушный товар» на балансе. Вроде есть актив, а на самом деле склады пустые, — продолжает директор АБК «Счетовод».

Минимизировать риски предприятия можно при помощи инвентаризации дебиторской задолженности. Это тоже обязанность главбуха. Формально «дебиторка» является активом компании, но чаще всего — это невозможная к взысканию задолженность, которая висит либо на взаимосвязанных фирмах, либо на компаниях, с которых уже ничего не взыщешь. А ведь рост дебиторской задолженности также является признаком неблагоприятного финансового положения компании.

Нельзя сказать, что компания, у которой есть движение денег на счетах — не банкрот. Бывает так, что по всем показателям дела компании идут не очень нехорошо, но денежный поток есть. Просто он полностью идет на покрытие убытков или затрат. В таком случае кассовый разрыв, а значит, и риски банкротства неизбежны. Это лишь вопрос времени, — предупреждает Юлия Мазеина.

В качестве превентивной меры для профилактики банкротства хорошо зарекомендовал себя ежегодный аудит бухгалтерского учета и отчетности. Убедиться, что дела компании идут стабильно и хорошо, поможет также анализ контрагентов, анализ договоров на предмет гражданско-правовых рисков и финансовый анализ.