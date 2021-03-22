Пейте воду, но не много. Как от трех выпитых литров можно попасть в реанимацию и морг

Всем нам советуют пить как можно больше воды. Но если увлечься процессом, можно легко вызвать гипергидратацию, а это уже смертельно опасно. Интересно то, что симптомы у нее те же, что у жажды.

О том, что важно пить много воды, нам твердят постоянно. Но важно ли следить за тем, чтобы не было и ее избытка? Вдруг это вредно для организма, например, для почек. Вот что на эту тему пишет Reminder.

Пить даже три литра воды в день — нормально, нужно прежде всего ориентироваться на свое чувство жажды. Опасным показателем считается больше 3–4 выпитых литров жидкости за пару часов — такой уровень гипергидратации может привести к смерти.

Ученые до сих пор дискутируют о том, сколько же нам нужно воды в сутки. Факторов, которые влияют на это, очень много: возраст, физическая активность, состояние здоровья, питание. Потребность в жидкости восполняет не только вода, а также чай, кофе, огурцы и яблоки, супы и так далее.

Подсчитать все это и вывести формулу невозможно. Человек может пить «больше нормы» из-за интенсивных тренировок, любви к соленым продуктам или из-за того, что получает мало жидкости из еды.

Также постоянная жажда может быть побочным эффектом лекарств, антидепрессантов, антигистаминов, или симптомом ряда заболеваний, например, несахарного диабета или анемии. Но тогда, кроме жажды, есть и другие признаки: частое мочеиспускание по ночам, повышенная утомляемость.

Хотя ощущению жажды вполне можно доверять, выпить слишком много тоже можно. Тогда происходит отравление водой, оно же гипергидратация — но это явление редкое. В зоне риск спортсмены, особенно марафонцы, триатлонисты и велогонщики. Они интенсивно потеют, следуют вроде бы логичной рекомендации восполнить потерю жидкости и много пьют. Но не учитывают, что во время тяжелых физических нагрузок вырабатывается вазопрессин. Он дает организму сигнал задерживать воду. Итог — гипергидратация. Именно она в 2014 году произошла с американским школьником во время тренировки по футболу. У юноши начались судороги, и он начал пить воду с энергетическим напитком. К концу тренировки он выпил около 12 литров жидкости. Вертолет доставил его в больницу, но через несколько дней он умер.

Гипергидратация может произойти, даже если выпить куда меньше: например, 3–4 литра за пару часов. Так что во время интенсивных тренировок стоит быть очень внимательным к своему телу. Симптомы интоксикации водой очень похожи на симптомы обезвоживания: головная боль, судороги, спазмы и слабость в мышцах, тошнота и рвота, усталость и сонливость, потеря сознания.

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