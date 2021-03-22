По 5 тысяч в руки, набралось больше миллиарда. Бизнес-омбудсмен рассказала о поддержке МСП

В 2020 г. малому и среднему бизнесу Свердловской области выделили больше 1 млрд руб. поддержки. Эти деньги помогли компаниям пережить коронавирусные ограничения, говорится в ежегодном докладе.

Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх выступила с ежегодным докладом. Согласно ее данным, за 2020 год в регионе на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено более 1,032 млрд руб. Эти деньги, пояснила уполномоченная по правам предпринимателей, помогли компаниям пережить ограничения коронавирусного периода.

Средства выделили из областного бюджета с привлечением федеральных субсидий. Из них 75,73 млн руб. были направлены на выплаты гражданам, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (по 5 тыс. руб.), пишет JustMedia. Также малому и среднему бизнесу предоставили льготные займы, включая средства на поддержание занятости.

Елена Артюх рассказала, что из-за сложного 2020 года предприниматели стали чаще обращаться к бизнес-омбудсмену за помощью. За прошедший год была оказана адресная помощь 2 483 субъектам предпринимательской деятельности, в 2019 году таких было всего 908.

Ранее DK.RU писал о том, что в 2020 году в Свердловской области закрылось 8,5 тыс. компаний. Сильнее всего за пандемию пострадали предприятия сферы услуг и общепита. Оборот последних сократился на 30% по сравнению с 2019 г.

Тем временем в России планируется серьезно упростить получение статуса ИП. Нововведения готовит Федеральная налоговая служба.