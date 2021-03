«Магнит» намерен выйти на рынок товаров для ремонта и конкурировать с Leroy Merlin

Ритейлер регистрирует товарный знак «Магнит Мастер» и в перспективе может занять существенную долю одного из крупнейших розничных рынков России.

Торговая сеть «Магнит» может выйти на рынок товаров для дома и ремонта — «Тандер», операционная компания ритейлера, в марте подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер», пишет «Коммерсантъ». Планы ритейлера по выходу в новый сегмент подтвердил собеседник издания, в самой компании не стали это отрицать, уточнив, что постоянно смотрят на разные ниши розничного рынка.

Создание сети магазинов товаров для дома и ремонта выглядит логичным для «Магнита», учитывая его портфель розничных активов, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Рынок российского рынка DIY (do it yourself, «сделай это сам») по итогам 2020 г. оценивался в 1,7 трлн руб., но он еще слабо консолидирован, и компания может быстро стать одним из ключевых игроков. «Магнит» может размещать магазины «Мастер» рядом с другими своими точками, чтобы эффективнее использовать трафик и увеличить долю в расходах покупателей, считает Михаил Бурмистров.

Лидеры DIY-рынка в России развивают гипермаркеты площадью до 15 тыс. кв. м, но нет простого и понятного концепта, который бы сочетал формат Leroy Merlin и «Мосхозторга», считают эксперты. «Магнит Мастер» может развиваться в виде магазинов площадью 300-500 кв. м, стоимость запуска одной такой точки можно оценить в сумму 7,8–13 млн руб. Это дешевле, чем открывать продуктовый магазин, поэтому магазины товаров для ремонта и дома обеспечат больший возврат на инвестиции, полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. К тому же после того, как основной бизнес «Магнита» стал показывать хорошие результаты, инвесторы стали позитивно реагировать на эксперименты компании по поиску и запуску новых форматов.

Лидер российского DIY-рынка — Leroy Merlin, продажи компании в 2020 г. выросли на 11% до 417,7 млрд руб. Доля онлайн-компании за прошедший год выросла более чем втрое и сейчас занимает 9% в структуре товарооборота.