Сидели дома, но не помогло: в области стало больше насильников и фальшивомонетчиков

За год в регионе выросло число экономических преступлений. Незаконных инцидентов, связанных с освоением бюджетных средств, стало больше на 58,3%. Растет и число экстремистов, но «особенного свойства».

ГУ МВД по Свердловской области обнародовало статистику за 2020 год. Цифры были озвучены на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания. Как пишет ЕАН, за «ковидный» год в регионе выросло число изнасилований и экономических преступлений.

Несмотря на долгий режим самоизоляции, действовавший в Свердловской области, показатели преступности за прошлый год выросли. По данным ГУ МВД, стало заметно больше изнасилований — зарегистрировано 300 случаев, это выше показателя 2019 г. на 76,5%. Также стало намного больше экономических преступлений: в 2020 г. органы внутренних дел зафиксировали 2411 преступлений экономической направленности, это на 23,8% больше, чем годом ранее. Из них 1350 (+50,7%) тяжких и особо тяжких.

Стало намного больше преступлений, связанных с финансово-кредитной системой: зарегистрировано 803 случая, рост к 2019 г. на 89,8%. Преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, стало больше на 58,3%. На 141,4% увеличилось количество преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

Огромный скачок зафиксирован среди преступлений экстремистской направленности. Их стало больше сразу на 540%. Эксперты связывают такой рост с тем, что люди сидели дома и в интернете активно высказывали недовольство действиями властей (так называемые «диванные экстремисты»).

Меньше в 2020 г. стало разбоев (196 случаев, на 16,6% меньше, чем в 2019 г.), грабежей (1124 инцидента, минус 30,3%), краж (21560, что на 2% меньше прошлого года). Число убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сохранилось примерно на том же уровне — 286 (+0,4%) и 736 (+0,3%) случаев соответственно.

Число преступлений, совершенных рецидивистами, продолжает расти. Также в 2020 г. в Свердловской области стало больше преступлений, совершенных иностранными гражданами: зафиксировано 896 случаев (на 15,3% больше показателей 2019 г.). В 2020 г. преступления стали чаще совершать абсолютно трезвые люди: количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило 11736 (-3,2%).

Всего же за 2020 год в Свердловской области зарегистрировано 1 217 747 (+0,9%) заявлений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них зафиксировано преступлений 58490, в том числе 13222 (+4,1%) тяжких и особо тяжких, что составляет 22,6% от общего числа.

Как рассказывал DK.RU, растет и число правонарушений, связанных с хищением бюджетных средств. Так, в феврале этого года подрядчик получил реальный срок за ремонт Дворца молодежи. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Кирилла Мостовщикова в 4 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств.