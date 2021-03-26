«Сокращение рынка — необязательно плохо. Возможно, он просто трансформируется»

Многие компании в пандемию сократили траты на дополнительное профобразование. Но они неизбежно вернут эти расходы, да и сами работники будут платить — никому не хочется остаться без работы.

В 2020 г. российский рынок профессионального дополнительного образования (ДПО) испытал на себе удар пандемии коронавируса: прервался постоянный рост, наблюдаемый в течение последних нескольких лет. По данным свежего исследования рынка от аналитиков BusinesStat, за период 2016-2019 гг. он вырос на 26%, однако по итогам прошлого года просел сразу на 13% (с 731 до 636 млн академических часов), а в 2021 г. сократится еще как минимум на 0,4%.

Судя по цифрам, рынок значительно сокращается, но так ли это? Эксперт по ДПО Любовь Герлах рассказала ДК.RU, что происходит сейчас с дополнительным образованием.

Любовь Герлах, руководитель Межотраслевого института госаттестации:

— Да, статистика BusinesStat верная, но говорят ли эти цифры о том, что на рынке все плохо? Вовсе нет. Просто он переживает процесс адаптации под новые экономические условия.

Добровольно-обязательное ДПО

BusinesStat одной из основных причин снижения называет отказ части компаний от дополнительного обучения персонала в прошлом году либо перенос этой задачи на более поздние сроки. Это действительно имеет место, но есть и противоположный тренд — не от всякого обучения можно так просто отказаться.

Неслучайно такие направления ДПО, как охрана труда, оказание первой помощи и экологическая безопасность, не испытали никакого оттока слушателей и останутся высоко востребованными в нынешнем году, то есть наиболее прибыльными.

Дело в том, что некоторые организации (как минимум крупные предприятия) по закону регулярно обязаны проходить такое обучение. Причем здесь русское негласное правило «строгость закона компенсируется необязательностью исполнения» не работает: надзорные ведомства не дремлют, штрафы налагаются быстро и сильно бьют по бюджету.

В сфере охраны труда штраф за каждого сотрудника, допущенного к работе без подтвержденного прохождения обучения, еще недавно составлял от 50 до 80 тыс. руб. С 28 января текущего года за это же нарушение придется заплатить уже 110-130 тыс. В сфере экологической безопасности штрафные санкции еще строже — от 100 тыс. до 250 тыс. руб., плюс возможная приостановка деятельности до 90 суток.

Возникает и еще одно неприятное последствие — если у компании много повторных нарушений (за них тоже предусмотрены штрафы), государство начнет устраивать комплексные внеплановые проверки, а там последствия могут быть самыми серьезными.

Что с господдержкой?

Субсидирование государством программ ДПО в вузах, как отмечается в исследовании, было фактором роста рынка в предыдущие годы. Но лишних денег сейчас нет, и объем господдержки на рынке, скорее всего, снизится.

Первая ласточка в этом направлении уже полетела — в сети появились новости о том, что программа «Цифровой сертификат» отныне будет финансироваться государством не полностью, а только на 50%. Программа эта существует в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ»; в 2019 году ее тестово запустили в нескольких регионах. «Цифровой сертификат» давал возможность гражданам бесплатно повышать квалификацию в самых востребованных областях цифровой экономики — разработке ПО, интернет-маркетинге, интернете вещей и др. Программа была рассчитана до 2024 г. и ее не отменили, но половину стоимости теперь, по всей видимости, придется оплачивать самим обучающимся.

Если эта ситуация примет глобальный характер, пострадает ли рынок? Вряд ли, потому что и тут есть контртренд: люди пойдут учиться, даже если субсидирования таких программ не будет вообще. Это ясно, если посмотреть, что происходит на рынке труда. А там — сокращение компаниями штатов сотрудников и нарастание берзаботицы.

Есть несколько исследований на эту тему. Они показывают, что более 27% организаций из бюджетного и частного сектора в прошлом году провели сокращения персонала, в ряде случаев урезали штат более чем наполовину. Как сохранить работу или, по крайней мере, повысить свою ценность как профессионала? Повышать квалификацию — сегодня это, можно сказать, большая инвестиция в собственное будущее.

Уход в онлайн

Резкое сокращение рынка ДПО в прошлом году объясняется не только снижением спроса, но и тем, что коронавирус поставил на грань выживания самый массовый сегмент игроков — небольшие локальные учебные центры (как правило, открывшиеся еще в 90-е или начале двухтысячных), сосредоточенные в пределах одного города и всю жизнь строившие бизнес на офлайн-обучении. Кто не смог перейти на онлайн-формат — в силу нехватки опыта и/или ресурсов, или, по крайней мере, на некий гибрид офлайна и онлайна, теряет рынок.

Этот процесс в нынешнем году продолжится, поэтому чисто статистически объем рынка будет сокращаться. Но темпы сокращения замедляются, о чем говорится и в исследовании BusinesStat, потому что за год 90% более крупных российских учебных центров успешно перешли полностью на дистанционную работу.

Легче всего это далось относительно молодым компаниям, потому что они и до пандемии активно развивали онлайн-обучение. «Межотраслевой Институт Госаттестации» был основан в 2014 г. Семь лет назад дистанционное обучение уже не было новинкой и набирало обороты.

Одно из главных преимуществ онлайна в том, что он снимает географические ограничения. В нашу организацию входят межотраслевой институт охраны труда, пожарной и экологической безопасности в Ижевске и межотраслевой институт государственной аттестации в Перми, однако к их услугам обращаются компании из разных регионов РФ. Тем более что все участники рынка работают по одному стандарту, и клиенту не так важно, где компания находится физически — сегодня документы о прохождении обучения можно получить в электронном виде (электронный и бумажный документ имеют одинаковую юридическую силу), особенно если они нужны срочно.

Также достаточно быстро онлайн-аналоги своих образовательных программ запустили гиганты рынка — федеральные учебно-методические центры, выросшие в свое время из крупнейших российских вузов. У них нет недостатка в технических и финансовых возможностях для такого перехода. В конце прошлого года мы проводили анализ конкурентов и увидели, что именно обучение онлайн вузы позиционируют как одно из главных преимуществ наравне с наличием лицензии на образовательную деятельность.

Кроме того, рынок поддерживает и относительно небольшой сегмент компаний, которые работают по программам подготовки ряда рабочих специальностей вроде парикмахеров, сварщиков и т.п. Здесь никакой карантин не помеха, потому что повышать квалификацию надо, но физической работе руками и использованию оборудования практически невозможно научиться дистанционно.

Развитие сервиса

Еще один позитивный тренд, не утративший актуальности в пандемию. Каждый маркетолог знает: если у всех участников рынка примерно одинаковый продукт, основная конкуренция идет по линии сервиса. На рынке ДПО ситуация аналогичная. Успешнее клиентов привлекают те, кто имеет нормативную базу и технические возможности для подстройки обучения под нужды конкретного заказчика. Например, у нас есть общее направление «Охрана труда», в рамках которого мы можем организовать любой необходимый курс — «Охрана труда для руководителя», «Охрана труда для оператора производственной линии» и др. Вариантов сотни, строго унифицированного продукта нет.

К тому же для клиента, особенно юрлица, как показала наша аналитика модели потребительского поведения, все более важным становится процесс организации обучения — скорость оформления подтверждающих документов, выдачи «корочек», консультационная поддержка и пр.

Этот тренд усиливается, потому что государство все более пристально следит за тем, как бюджетные и частные организации соблюдают требования нормативных актов в сфере той же охраны труда, пожарной безопасности и т.д. И когда руководитель организует обучение для сотрудников по этим направлениям, он хочет быть абсолютно уверенным в том, что вовремя получит необходимые сертификаты, сможет обратиться к специалистам учебного центра за консультацией, если не понимает вопрос проверяющего, и по итогам проверки не попадет на какие-либо санкции.

За счет чего вырастет рынок ДПО?

Итак, на рынке сейчас одновременно присутствует два набора трендов. Одни тянут его вниз, другие вверх, но позитивных больше. И потому прогнозируемое аналитиками сокращение на 0,4% в этом году (по сравнению, напомню, с 13% в 2020-м) означает лишь то, что рынок адаптируется к новым условиям и близок к точке баланса, после которой снова начнется рост:

— Рынок почти полностью перешел на онлайн, преподаватели и слушатели за год привыкли к этому формату, никакие пандемии уже не страшны.

— Потребность в ДПО со стороны организаций и физлиц останется высокой. Среди организаций, особенно промышленных, велика доля тех, кто не может отложить или перенести обучение персонала по ряду направлений. Число частных слушателей курсов также будет расти — это не только повышение своей стоимости на рынке, но и страховка от увольнения.

— Рынок гибко адаптируется к текущим потребностям клиентов. Курсы формируются под заказ, ускоряется процесс оформления подтверждающих документов. Участники рынка, понимая возможные финансовые трудности заказчиков, разрабатывают программы и курсы, внедряют сервисные услуги, направленные на то, чтобы клиент мог повышать квалификацию, реально экономя бюджет.

Дальнейший рост рынка будет связан с переходом значительной части программ дополнительного профессионального образования в онлайн-формат и увеличением доли краткосрочных программ обучения.

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