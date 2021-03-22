По уровню зарплат Екатеринбург проиграл Тюмени. Но в целом ситуация выглядит неплохо

Екатеринбург занял шестое место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами по стране. Доходы жителей Тюмени, как оказалось, выше. Цифры.

Екатеринбург попал в список городов с самыми высокими средними зарплатами по стране. Согласно исследованию HeadHunter, в Екатеринбурге зарабатывают в среднем 47 527 руб., город оказался на шестой строчке рейтинга. На четвертом месте списка другой город УрФО — Тюмень. Там в среднем зарабатывают 48 877 руб.

На первом месте рейтинга традиционно Москва, там оплата труда в среднем равна 65 843 руб., затем идет Санкт-Петербург с 55 648 руб., на третьем месте Хабаровск, где средний размер зарплаты равен 53 719 руб.

При этом телеканал 360 сообщает, что самая высокая средняя отраслевая зарплата в России — в Сахалинской области: специалисты, работающие в отрасли добычи нефти и газа, получают почти 400 тыс. руб. в месяц. На втором месте Москва, где работники финансовой сферы зарабатывают 187 тыс. руб. в месяц. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тыс. руб.

Напомним, DK.RU писал о том, что население Свердловской области заметно обеднело. В 2020 г. регион стал лидером в стране по сокращению потребительских расходов. Согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на фоне пандемии расходы жителей Свердловской области снизились на 13,7% с учетом инфляции, до 29,7 тыс. руб. в месяц на человека — это самый высокий показатель в стране по уровню сокращения трат в процентном соотношении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксирован рост цен на продукты и всплеск безработицы. Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина рассказала:

В прошлом году безработных стало больше почти в пять раз. К сентябрю 2020 г. ситуация на рынке начала стабилизироваться. Тем не менее, безработица здорово ударила по региону.

Читайте также: Реальные зарплаты россиян выросли, несмотря на падение реальных доходов. Как так?