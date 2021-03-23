Кто поможет бизнесу сэкономить на доставке?

Как интернет-магазину увеличить прибыль? Компания Boxberry предлагает следующее решение: расширить географию доставки. Отправлять посылки можно в любой регион России, в Казахстан, Беларусь и Киргизию.

На старте сотрудничества для всех новых клиентов действует специальное предложение: интернет-магазины, подключившиеся к службе доставки, получат скидку 20% на отправку заказов. Акция будет действовать до 31 марта.

Чтобы получить скидку, необходимо активировать промокод DELO в личном кабинете Boxberry. Специальное предложение поможет новым клиентам протестировать несколько видов доставки и выбрать самый подходящий вариант.

Доставка в пункт выдачи

Пожалуй, это самый привычный способ доставки посылок: интернет-магазин отправляет заказ в отделение, которое находится рядом с получателем.

Преимущества:

У Boxberry большая сеть отделений: получатель может выбрать пункт выдачи рядом с домом.

Получение посылки за 2 минуты: чтобы получить посылку, достаточно назвать оператору трек-номер накладной.

Продление срока хранения: по умолчанию заказ хранится в пункте выдачи 7 дней, а потом получатель может платно продлить срок хранения посылки.

Важно знать часы работы выбранного отделения — эта информация доступна на сайте Boxberry и в мобильном приложении службы доставки.

Курьерская доставка

Здесь все еще проще: с получателем посылки связывается курьерская служба Boxberry, чтобы согласовать удобное время для получения посылки.

Безопасная доставка: клиент получает посылку не выходя из дома. Курьеры принимают оплату как наличными, так и банковскими картами.

Удобные временные интервалы: клиент может выбрать подходящее время для получения посылки.

Возможность перенести получение заказа: в стоимость курьерской доставки входит 3 бесплатных переноса даты или адреса доставки получателя.

Также возможность курьерской доставки включает в себя предварительный звонок курьера за час до прибытия на адрес, вскрытие и проверку комплектации заказа, 15-минутное ожидание и примерку товара.

Самовывоз из интернет-магазина

Также интернет-магазин может предложить покупателю забрать товар из офиса компании. Это удобно, если представительство магазина находится в одном с покупателем городе.

Клиент может зайти в офис интернет-магазина в рабочее время, проверить товар, на который был оформлен предзаказ, а потом выкупить его.