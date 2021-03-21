Пензенского губернатора задержали по делу о взятке

Следственный комитет подозревает во взяточничестве губернатора Ивана Белозерцева, главу группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц. По версии СК, Белозерцеву передали более 31 млн руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова более 31 млн руб. Взятки передавали через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взамен, как предполагается, ГК «БИОТЭК» должна была получить преимущества при заключении госконтрактов по поставке лекарств, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд региональных больниц

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.