Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.03
74,13
88,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пензенского губернатора задержали по делу о взятке

Иван Белозерцев
Иван Белозерцев. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Следственный комитет подозревает во взяточничестве губернатора Ивана Белозерцева, главу группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц. По версии СК, Белозерцеву передали более 31 млн руб.

#НОВОСТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова более 31 млн руб. Взятки передавали через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взамен, как предполагается, ГК «БИОТЭК» должна была получить преимущества при заключении госконтрактов по поставке лекарств, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд региональных больниц

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Будут обманутые дольщики». Два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города«Будут обманутые дольщики». Два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города
  • Производитель лифтов «ВЕК» свернул проект в Казахстане на $15 млнПроизводитель лифтов «ВЕК» свернул проект в Казахстане на $15 млн
  • В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одеждыВ ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды
  • Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.