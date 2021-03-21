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«Полиметалл» приобрел новый золоторудный участок на Урале

«Полиметалл» приобрел новый золоторудный участок на Урале
Иллюстрация: pixabay.com

Участок имеет площадь 25,8 кв. км. Лицензия на его разработку действует до конца 2023 г. Ранее холдинг отчитался о результатах 2020 г.: выручка выросла на 28% к результатам 2019 г.

#ПРОИЗВОДСТВО#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

«Полиметалл» приобрел компанию «Минерал ресурс» (ООО), которая владеет лицензией на золоторудный участок Прокопьевский в Свердловской области. Участок расположен в Верхотурском районе и имеет площадь 25,8 кв. км, передает «Интерфакс». Согласно реестру Российского федерального геологического фонда, лицензия получена в 2018 г., срок окончания действия — ноябрь 2023 г. Подробности проекта пока не раскрываются.

«Полиметалл» — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

По итогам 2020 г. холдинг увеличил производство по сравнению с показателем годом ранее на 4%, до 1,56 млн унций золотого эквивалента, превысив свой производственный план, говорится в сообщении ТАСС. Производство золота в 2020 г. выросло на 6%, до 1,4 млн унций. Серебра — сократилось на 13%, до 18,8 млн унций. Выручка «Полиметалла» в 2020 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28% и достигла $2,865 млрд.

На территории Свердловской области холдинг разрабатывает крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле г. Краснотурьинска. Оно состоит из карьера, фабрики «уголь-в-пульпе» мощностью 950 тыс. т в год и сезонного кучного выщелачивания мощностью 1 млн т в год. Срок эксплуатации завершится к 2028 г.

В сентябре 2020 г. «Полиметалл» начал строительство в Краснотурьинске фабрики по переработке полиметаллической руды, сообщал DK.RU. Предполагаемый объем инвестиций составит более 3,6 млрд руб. Запуск запланирован на 2022 г. Новая фабрика позволит создать 250 новых рабочих мест.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о социальной политике «Полиметалла».

Автор: Андрей Широков
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