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Взрыв на заводе в Серове: официально жертв нет, но работники говорят о погибшем мужчине

Взрыв на заводе в Серове: официально жертв нет, но работники говорят о погибшем мужчине
Иллюстрация: pixabay.com

«Серовский завод не отрицает наличия чрезвычайной ситуации». Утром в пятницу на заводе ферросплавов взорвалась одна из печей, причины хлопка устанавливаются.

#НОВОСТИ

На заводе ферросплавов на Урале прогремел взрыв. Около 9 часов утра 19 марта в первом цехе завода в Серове взорвалась печь №8. Согласно поступившей информации, в помещении в этот момент находились 150 рабочих.

Один из сотрудников предприятия рассказал Е1,что от взрывной волны в здании повышибало окна, внутри начался пожар. Также один из  сотрудников завода рассказал, что после взрыва мужчине из соседнего цеха стало плохо с сердцем. Оказалось, у мужчины оторвался тромб, спасти его не удалось.

Официального подтверждения информации о погибшем нет, начальник пресс-службы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», к которому относится Серовский завод ферросплавов, Роман Грибанов так прокомментировал ЧП:

Как такового происшествия нет. В первую очередь нет жертв, нет повреждений и разрушений. Серовский завод не отрицает наличия чрезвычайной ситуации, печь приостановлена, это сделано потому, что хочется узнать причины хлопка. Сейчас технические специалисты в этом разбираются. Хлопок был действительно большой силы, но самое главное, что никто не пострадал.

Начальник пресс-службы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» заявил, что у него нет информации о погибшем во время взрыва мужчине.

Напомним, в январе в Екатеринбург прибыли сотрудники Центрального аппарата МЧС, они должны были разобраться с тем, как региональные спасатели работали на месте пожара на ЖБИ, унесшего жизни восьми человек.

 

Автор: Александра Клименко
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