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Из «Альфа-банка» едва не утекли данные. Менеджеру банка предложили за них 145 тыс. рублей

Из «Альфа-банка» едва не утекли данные. Менеджеру банка предложили за них 145 тыс. рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Продажу клиентской базы данных пресекли в Екатеринбурге полицейские. Оказалось, что покупатель не впервые платит за личные данные граждан.

#ПОЛИЦИЯ#НОВОСТИ

Полицейские Екатеринбурга пресекли попытку продажи клиентской базы данных. Как сообщает ЕАН, сотрудница Альфа-банка была готова передать конфиденциальную информацию за 145 тысяч рублей.

Стало известно, что исполнительный директор ООО «Финансово-юридического агентства «Конструктив» решил приобрести клиентскую базу «Альфа-Банка» для последующего использования этой информации в своей коммерческой деятельности. За эту конфиденциальную информацию он предложил 145 тыс. рублей главному менеджеру кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Аквамарин» АО «Альфа-Банк». Сотрудница банка из корыстных побуждений согласилась на это. Деньги были переведены ей на счет, — рассказал ЕАН информированный источник.

Сообщается, что в отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В отношении мужчины, пытавшегося купить базу данных, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Оказалось, что в октябре 2020 года он совершил еще одну подобную операцию.

В Альфа-банке пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге за взятку был задержан топ-менеджер торговой сети «Монетка». Мужчину задержали с поличным сотрудники УЭБи ПК ГУ МВД по Свердловской области.

Автор: Александра Клименко
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