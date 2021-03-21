Ельцин Центр проиграл своему подрядчику в суде и подал встречный иск

Арбитраж частично удовлетворил иск УК «Центр» к Ельцин Центру: из требуемых 15,5 млн руб. с организации будет взыскано 2,5 млн руб. В Ельцин Центре готовят апелляцию. При этом подан встречный иск.

Фонд «Президентскии центр Б.Н. Ельцина» подал иск к управляющей компании «Центр». Поводом для обращения в суд стало необоснованное обогащение УК на сумму 4,6 млн руб. при выполнении работ в здании Ельцин Центра.

Именно в такую сумму оцениваются дополнительные работы по технической эксплуатации здания, которые фактически были оплачены и не выполнены. На неоднократные претензии Фонда и требования о возврате денежных средств УК «Центр» не ответила, а также ушла от мирового урегулирования спора в досудебном порядке, — говорится в сообщении организации.

Ранее сам «Центр» подавал в Арбитражный суд Свердловской области иск к Ельцин Центру о взыскании более 15,5 млн руб. за неоплаченные работы по семи договорам на техническое обслуживание. 16 марта суд удовлетворил иск, взыскав с Ельцин Центра 2,5 млн руб. Решение будет оспорено, подчеркнули в Фонде.

В январе 2021 г. исполнительный директор Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов анонсировал открытие филиала Ельцин Центра в Москве и отметил, что пандемия коронавируса сдвинула планы центра по выходу на точку самоокупаемости, сообщал DK.RU.

Спустя месяц в Ельцин Центре началась трансформация административного пространства. В связи с чем был закрыт коворкинг, работавший с 2016 г.

В марте Ельцин Центр оспорил кадастровую стоимость здания, которая с 2020 г. является базой для расчета налога на имущество. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) согласилось уменьшить кадастровую стоимость почти на 150 млн руб. — до 461 млн руб.