Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.03
74,13
88,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ельцин Центр проиграл своему подрядчику в суде и подал встречный иск

Ельцин Центр проиграл своему подрядчику в суде и подал встречный иск
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Арбитраж частично удовлетворил иск УК «Центр» к Ельцин Центру: из требуемых 15,5 млн руб. с организации будет взыскано 2,5 млн руб. В Ельцин Центре готовят апелляцию. При этом подан встречный иск.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Фонд «Президентскии центр Б.Н. Ельцина» подал иск к управляющей компании «Центр». Поводом для обращения в суд стало необоснованное обогащение УК на сумму 4,6 млн руб. при выполнении работ в здании Ельцин Центра.

Именно в такую сумму оцениваются дополнительные работы по технической эксплуатации здания, которые фактически были оплачены и не выполнены. На неоднократные претензии Фонда и требования о возврате денежных средств УК «Центр» не ответила, а также ушла от мирового урегулирования спора в досудебном порядке, — говорится в сообщении организации.

Ранее сам «Центр» подавал в Арбитражный суд Свердловской области иск к Ельцин Центру о взыскании более 15,5 млн руб. за неоплаченные работы по семи договорам на техническое обслуживание. 16 марта суд удовлетворил иск, взыскав с Ельцин Центра 2,5 млн руб. Решение будет оспорено, подчеркнули в Фонде.

В январе 2021 г. исполнительный директор Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов анонсировал открытие филиала Ельцин Центра в Москве и отметил, что пандемия коронавируса сдвинула планы центра по выходу на точку самоокупаемости, сообщал DK.RU.

Спустя месяц в Ельцин Центре началась трансформация административного пространства. В связи с чем был закрыт коворкинг, работавший с 2016 г.

В марте Ельцин Центр оспорил кадастровую стоимость здания, которая с 2020 г. является базой для расчета налога на имущество. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) согласилось уменьшить кадастровую стоимость почти на 150 млн руб. — до 461 млн руб.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Производитель лифтов «ВЕК» свернул проект в Казахстане на $15 млнПроизводитель лифтов «ВЕК» свернул проект в Казахстане на $15 млн
  • В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одеждыВ ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды
  • Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»
  • По дорогам России ездят автопенсионеры. Автопарк страны стареет год от годаПо дорогам России ездят автопенсионеры. Автопарк страны стареет год от года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.