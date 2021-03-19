Уральскому приборостроительному заводу снова аукнулись аппараты ИВЛ. Суд проигран
Изготовителя аппаратов ИВЛ из Екатеринбурга обязали выплатить 8,4 млн рублей неустойки за просрочку поставок. Сорван госконтракт на 497 млн рублей.
Концерн «Радиоэлектронные технологии», в структуру которого входит Уральский приборостроительный завод, проиграл суд Минздраву Ставрополья. Дело о проблемах с поставками аппаратов ИВЛ обернулось 8,4 млн рублей неустойки.
В постановлении суда сказано: «Арбитражный суд Ставропольского края решил: взыскать с АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» в пользу министерства здравоохранения Ставропольского края неустойку в виде пени в размере 8,4 млн рублей за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом. В удовлетворении остальной части иска отказать». Кроме того, минздрав Ставрополья отказался от требования вернуть авансовый платеж по госконтракту на 497 млн рублей и выплаты штрафа в 2,3 млн рублей.
В 2020 году концерн в рамках госконтракта поставлял 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницы регионов России на сумму 7,5 млрд рублей. Аппараты собирали на Уральском приборостроительном заводе, но 20 октября 2020 года иск к концерну на 580,9 млн рублей подал Минздрав Ставрополья. Ведомство заявило о несвоевременной поставке медтехники. Сумма исковых требований соответствовала заключенному контракту на поставку 312 аппаратов ИВЛ «Авента-М», пишет URA.RU.
В пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» сообщили, что решение суда еще не вступило в законную силу.
После изготовления решения в полном объеме в мотивировочной части, концерном будет рассмотрен вопрос о дальнейшем обжаловании установленным порядком, — уточнили там.
Ранее Уральский приборостроительный оштрафовали за недоброкачественные аппараты ИВЛ. Предприятие обязали выплатить 600 тыс. руб. «за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и нарушение лицензионных требований». Речь шла об аппаратах «Авента-М», из-за возгорания которых погибли люди.
Напомним, в конце декабря 2020 года Уральский приборостроительный завод попал под санкции США. Американские власти не требовали полностью ограничить экспорт продукции компании в США, но ввели специальную лицензию для работы по торговым сделкам.
Осенью 2020 года стало известно, что под производство аппаратов ИВЛ отдадут офисное здание на Бажова, 33 в Екатеринбурге. В министерстве инвестиций и развития Свердловской области тогда уточнили, что производством аппаратов займется компания «Тритон-Электроникс», предположительно в 2021 г. Компания будет выпускать анестезиологическое и реанимационное оборудование.