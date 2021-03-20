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Turkish Airlines возобновляет рейсы в Стамбул

Turkish Airlines возобновляет рейсы в Стамбул
Иллюстрация: pixabay.com

Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул (Турция) были прекращены в марте 2020 г. в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

#КОЛЬЦОВО#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Авиакомпания Turkish Airlines с 29 апреля возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319. Вылет из аэропорта Кольцово — в 08.55 по местному времени. Продолжительность полета составит менее пяти часов, сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов» (управляет аэропортом Кольцово).

В настоящее время из Кольцово выполняются регулярные и чартерные рейсы в турецкую Анталью. С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 г. пассажиропоток на направлении превысил 7,3 тыс. человек.

Международное авиасообщение было ограничено в связи с пандемией коронавируса в мире. Международный пассажиропоток Кольцово по итогам 2020 г. упал на 80%, сообщал DK.RU.

С конца зимы ограничения постепенно снимаются: DK.RU подробно писал о том, какие направления в настоящее время открыты для перелетов из Кольцово.

Автор: Андрей Широков
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