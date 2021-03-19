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Центробанк впервые с конца 2018 г. повысил ключевую ставку: причины и последствия

Центробанк впервые с конца 2018 г. повысил ключевую ставку: причины и последствия
Иллюстрация: Flickr.com

Растущая инфляция и восстановление спроса сделали необходимым постепенное возвращение к нейтрально денежно-кредитной политике. ЦБ допустил новое повышение ставки в ближайшие месяцы.

#ЦЕНТРОБАНК#БАНКИ#НОВОСТИ

Центробанк РФ впервые с декабря 2018 г. объявил о повышении ключевой ставки — с 4,25% до 4,5% годовых. Как сообщила пресс-служба ЦБ, такое решение связано с ускорившейся инфляцией и в целом со смещением рисков в проинфляционную сторону. Большинство аналитиков ожидали, что регулятор сохранит ставку на действующем уровне, но, как сообщал Bloomberg, ЦБ рассматривает более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, чем предполагалось. 

Необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике обусловлено быстрым восстановлением спроса и повышенным инфляционным давлением: по оценке на 15 марта, годовая потребительская инфляция выросла до 5,8% против 5,2% в январе.

Рост инфляции во многом отражает устойчивый характер восстановления внутреннего спроса, усиленного ограничениями на зарубежные поездки.

Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны, — объясняет Центробанк.

Сейчас инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Регулятор ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в марте и далее будет снижаться, вернувшись к целевому уровню вблизи 4% в первой половине 2022 г. 

Кредитование сейчас растет темпами, близкими к максимумам последних лет — на это влияют не только низкие ставки, но и льготные госпрограммы, а также регуляторные послабления. 

Экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий, все больше предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии. Розничную торговлю и сферу услуг поддерживают последовательное снятие ограничений. При этом в ряде секторов не хватает мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос. 

Центробанк продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. В то же время регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях — это означает и вероятный пересмотр коммерческими банками кредитных и депозитных ставок.

Автор: Андрей Пермяков
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