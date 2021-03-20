Производитель лифтов «ВЕК» свернул проект в Казахстане на $15 млн

ГК «ВЕК» зашла на рынок Казахстана в 2016 г. Однако администрация Костанайской области не выполнила взятых на себя обязательств, прописанных в дорожной карте.

Екатеринбургский производитель лифтов, ГК «ВЕК», анонсировал запуск завода в Казахстане еще в 2016 г. Первая очередь завода «Vek Qazaqstan», позволившая бы производить до 1,5 тыс. лифтов в год для рынков России, Казахстана и Узбекистана, должна была заработать весной 2018 г. Вторая — в 2019 г. Планировалось, что производство в Костанае станет основным для ГК «ВЕК», а объем инвестиций оценивался в размере до $15 млн, сообщал DK.RU.

Однако сейчас стало известно, что «ВЕК» отказался от запуска производства в Казахстане. По словам генерального директора ГК Михаила Молочникова, проект сорвался из-за казахского партнера — акимата (администрации) Костанайской области, который не выполнил взятых на себя обязательств, прописанных в дорожной карте. Акимату принадлежало 9% в созданном на территории Казахстана предприятии «Vek Qazaqstan».

Обязанностями казахской стороны были, например, постройка и передача производственного цеха в срок до декабря 2017 г., а также обеспечение площадки в Костанае объемом заказов в определенном количестве, ряд иных моментов. К сожалению, эти обязательства не были выполнены. В результате проект не был реализован, — отметил г-н Молочников (цитата по РБК).

Он добавил, что «ВЕК» получил в Казахстане несколько заказов, но изготавливалось оборудование в Екатеринбурге.

Ранее Михаил Молочников рассказывал, что в Костанай уральских производителей привело наличие индустриальной зоны, рынок сбыта, трудовые ресурсы, которые в два раза дешевле, чем в Екатеринбурге, и возможность уменьшить затраты на основное сырье — металл.

Производство лифтового оборудования ГК «ВЕК» существует с 1989 г. В 2015 г. на выставке-форуме ИННОПРОМ разработки компании высоко оценил глава Минпромторга Денис Мантуров. Представитель компании «ИСТЭЙТ» Евгений Сагутдинов в своей колонке на DK.RU рассказывал об успехе ГК «ВЕК» на ИННОПРОМЕ 2015 г., как об удачном кейсе взаимодействия властей и бизнеса:

Государство может помочь реализовать ваш продукт на предприятиях с госучастием и в больших ФПГ. Для этого и делаются различные выставки, презентации. Вспомните удачный кейс нашей компании «ВЕК» — производителя лифтов. Показали свои наработки г-ну Мантурову на ИННОПРОМе — и получили возможность расширить сбыт.

В 2018 г. предприятие сообщало о трудностях со сбытом продукции на территории Свердловской области. Несмотря на то, что на программу замены лифтового оборудования в регионе было выделено 2 млрд руб., практически все средства ушли «Щербинскому лифтостроительному заводу». Одним из последних крупных заказов, которые выполнила ГК «ВЕК», стала разработка и установка 26 уникальных лифтов для Центрального стадиона в Екатеринбурге к футбольному ЧМ-2018.