Попкорн и пиво — только из кинобара. При входе в кинотеатры могут начать проверять сумки

Кинотеатрам России хотят разрешить самим решать вопрос с проносом в залы еды, купленной не в кинобаре. Сети рады и ждут прибыли до 10%.

Зрителям российских кинотеатров могут запретить заходить в кинозалы со своими едой и напитками. Дело в том, что Минкульт страны хочет разрешить кинотеатрам самостоятельно устанавливать правила для зрителей, в которые тут же будут включен запрет на пронос еды. Ранее против подобного запрета выступал Роспотребнадзор.

Проект постановления «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», разработанный министерством культуры, был обнаружен «Коммерсантом» в базе regulation.gov.ru. В соответствии с ним кинотеатры смогут самостоятельно решать, могут ли их зрители проносить в кинозалы еду, алкогольные и прохладительные напитки. В министерстве пояснили, что решить однозначно этот вопрос невозможно, так как у кинотеатров разные точки зрения, поэтому вопрос с тем, пускать ли зрителей в зал «со своим» кинозалы будут решать самостоятельно.

Дело в том, что в конце 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила в рамках поправок к закону «О кинематографии». Предлагалось запретить всем зрителям кинотеатров проносить в кинозал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки, продукты питания и напитки, которые приобретены за пределами кинотеатра. Тогда против запрета на пронос еды выступил Роспотребнадзор, документ так и не был внесен в правительство.

В целом запрет на пронос в кинозалы еды, приобретенной не в кинобаре, обсуждают уже не первый год. За него выступают многие киносети, рассчитывая, что благодаря этому выручка кинобаров вырастет минимум на 10%.

Для нас важно, что каждый кинотеатр получит право устанавливать свои правила в рамках действующего законодательства, — пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. — Сильно пахнущая еда или громко шуршащая упаковка часто мешают просмотру фильма.

Березин уточнил, что рынок в целом нуждается в обновлении регулирования, ведь нынешние правила были установлены в 1994 году.

Крупные киносети — за

Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «Каро» Ольга Проскурякова.

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» в целом поддерживает изменения в законодательстве, сообщил ее гендиректор Алексей Васясин. По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, их могут сдать сложности в его реализации:

Чтобы досматривать каждый рюкзак или сумку, кинотеатрам придется увеличивать штат или вводить надбавки для действующих билетеров,— рассуждает он. — Кроме того, не вполне понятно, что будет, если человек пронес еду в зал. Если его попробуют вывести, может начаться скандал.

Но, считает Нечаев, возможный негатив при введении подобного запрета может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров.

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