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Fitch повысило прогноз роста российской экономики: кризис близится к финальной точке?

Fitch повысило прогноз роста российской экономики: кризис близится к финальной точке?
Иллюстрация: Wikimedia.org

Рост мировых цен на нефть и вакцинация от коронавируса помогут российской экономике в этом году, уверены экономисты. В целом прогноз позитивнее, чем еще несколько месяцев назад.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российской экономики на 2021 г. до 3,3% с 3%. Агентство в целом пересмотрело в лучшую сторону прогноз восстановления мировой экономики — ВВП вырастет на 6,1% против декабрьского прогноза в 5,3%. Перспективам роста способствуют фискальная поддержка экономики, ее адаптация к коронавирусным ограничениям, а также ускорение вакцинации. 

Российской экономике также благоприятствует более высокая цена на нефть. Прогноз ее цены повышен до $58 с $45 за баррель Brent и до $55 с $42 за баррель WTI.

Однако вторая волна COVID-19 негативно повлияла на экономическую активность в начале года, — отмечают аналитики.

По оценкам Fitch, со со второго полугодия 2021 г. экономическая активность в России усилится благодаря частичному восстановлению инвестиций и вакцинации граждан. Прогноз роста ВВП на 2,7% в 2022 г. агентство пересматривать не стало. 

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Аналитики рейтингового агентства ожидают, что мировой ВВП в 2021 г. на 2,5% превысит уровень предпандемического 2019 г. «Пандемия еще не закончилась, но уже начинает казаться, что мы вступили в финальную фазу экономического кризиса», — говорит Брайан Колтон, главный экономист Fitch.

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Агентство также пересмотрело в большую сторону рост экономики США — на уровне 6,2% против прежнего прогноза в 4,5%, Китая — на уровне 8,4% против 8,0%. Прогноз по росту ВВП Еврозоны оставлен без изменений, на уровне 4,7%.

Автор: Андрей Пермяков
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