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30% закупок в строительстве остаются невостребованными. Как это исправить?

Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей»
Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей». Иллюстрация: Пресс-служба «УОС»

Строители со всей России соберутся, чтобы обсудить ценообразование в строительстве, включая авансы и демпинг, работу единого госзаказчика, рейтинг подрядчиков в рамках конкурсных процедур.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ
Порядка 30 процентов закупок в строительстве остаются невостребованными. 20 апреля на встрече строителей с Минфин РФ, Госдумой РФ, Минстроем РФ, ФАС РФ пойдет речь о том, как сделать сферу закупок в строительстве эффективной. 

Встреча состоится в рамках международного форума по закупкам в строительстве World Build/State Contract. На сайте стройзакупки.рф началась регистрация на форум, который пройдет в Екатеринбурге 20-21 апреля 2021 года. В первый день работы форума ждут строителей, которые хотят повлиять на изменение закупочного законодательства, узнать о планах по совершенствованию российской системы закупок. 

Строители смогут заявить о системных проблемах в законодательстве о закупках, которые мешают при взаимодействии заказчик/подрядчик. Участников форума выслушают представители Госдумы, ключевых органов исполнительной власти, которые способны вносить предложения по поправкам в законодательство. 

Будут обсуждаться актуальные проблемы: ценообразование в строительстве, включая авансы и демпинг, работа единого госзаказчика, рейтинг подрядчиков в рамках конкурсных процедур, страхование строительно-монтажных работ, проблемы по дорожному строительству, созданию муниципальных, государственных, особо опасных объектов. 

Среди спикеров форума, с которыми могут познакомиться подрядчики, — заказчики из различных регионов, от Свердловской области до Кузбасса, в том числе региональные заказчики, РЖД, «Роскапстрой», «Российские автомобильные дороги». 

В рамках форума состоятся секции, полезные для строителей: блок по сервисам и финансовой поддержке участников закупки и секция «Спорные вопросы». Во время последней подрядчики получат ответы на частные вопросы по ценообразованию, реализации, практике применения, судебной практике законодательства о закупках, касательно рассмотрения претензий фондов капитального ремонта к подрядчикам по возмещению вреда и ущерба.

21 апреля делегатами форума могут стать строители, желающие работать в странах Евразийского союза, — Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика. Помимо знакомства с заказчиками можно узнать о том, каковы основные требования к выбору подрядчиков в странах Евразийского союза, а также принять участие в обсуждении унификации законодательства о закупках. 

Форум вырос на основе нашей деятельности — уже несколько лет вносим предложения по совершенствованию федерального законодательства о закупках. На форуме мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Постараемся выйти на новые законодательные инициативы, чтобы заказчики и подрядчики смогли работать еще лучше, — говорит Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», организатор форума.

Форум проходит при поддержке «Национального объединения строителей», департамента госзакупок Свердловской области. Генеральный партнер — российская страховая компания «ВСК». Участие в форуме можно принять лично и в онлайн. Программа и регистрация на сайте стройзакупки.рф.
 
Автор: Мария Смирнова
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