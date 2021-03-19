Счетная палата нашла у МУПов нарушений на 580 млн. Проверку не прошли и закупки

К ответственности в Екатеринбурге привлечены 27 должностных лиц, возбуждено 32 дела об административным правонарушениях. Неэффективных трат стало меньше, но это связывают с пандемией.

В 2020 году Счетная палата Екатеринбурга выявила нарушений в общей сложности на 580 млн руб., в том числе связанных с неэффективным использованием бюджетных средств.

Андрей Парунин, председатель палаты, на заседании комиссии по бюджету и экономической политике гордумы уточнил, что в сфере муниципальных закупок выявлены нарушения на сумму 84,8 млн руб. После проверок УФАС региона и прокуратура возбудили 32 дела об административных правонарушениях, к ответственности привлекли 27 должностных лиц.

Всего за прошедший год счетная палата провела 11 контрольных мероприятий в 38 объектах, в том числе четырех — по депутатским запросам. Андрей Парунин уточнил, что проверки проводились в сфере закупок и по вопросам использования имущества муниципальных унитарных предприятий, там выявили трату 6,2 млрд руб. Это меньше, чем было во время проверок в 2019 году, что связывают в первую очередь с пандемией.

В частности, нашлись муниципальные предприятия, 90% доходов которых — платежи за аренду недвижимости, но получаемые средства в бюджет не идут. Например, уточнил Парунин, это МУП «Фортуна» и МУП «Общепит». Первая компания по документам занимается бытовым обслуживанием населения, используя по прямому назначению только 0,5% собственных площадей, все остальные квадратные метры сданы в аренду. МУП «Общепит» для своей деятельности использует чуть больше: 1,3% площадей, все остальное, опять же, отдано арендаторам. По сути, подчеркнули в счетной палате, оба МУП заняты коммерческой деятельностью, хотя должны решать социальные задачи.

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Напомним, накануне на заседании городской думы Екатеринбурга было принято решение отказаться от перевода школьников на учебу в одну смену. В ближайшие пять лет сделать это не получится, сказал замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, так как для этого требуется создать в городе еще 55 тыс. учебных мест, на что нужно около 57 млрд руб.

Кроме того, все парковки Екатеринбурга могут в ближайшее время стать платными. Реорганизовать парковочные пространства города готова дочерняя компания УГМК. Исключения должны составить парковки у социальных объектов или для маломобильных групп граждан. На данный момент в городе действует свыше 2 тыс. 600 платных парковочных мест, однако эффективность их работы до сих пор вызывает вопросы.