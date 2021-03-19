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Бизнес просит не возвращать налог на движимое имущество. Минфин решает, как быть

Бизнес просит не возвращать налог на движимое имущество. Минфин решает, как быть
Иллюстрация: Pixabay.com

Налог на движимое имущество отменили в связи с повышением НДС, но сейчас власть прорабатывает разные варианты его возврата, как заявляется, с учетом взаимных интересов.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Деловая организация «Опора России» обратилась к Минфину с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, отмененный с 2019 г., пишет РБК. Об этом руководитель организации Александр Калинин написал в письме министру финансов Антону Силуанову.

Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии, — говорится в письме.

«Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата согласны с «Опорой», они считают неправильным возвращать налог, так как это ударит по инвестиционной активности, которая и без того остается слабой. Налогом на движимое имущество облагались станки, компьютерная техника и прочее, его называли также «налогом на модернизацию». Он был отменен в связи с повышением НДС с 18% до 20% с начала 2019 г.

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Предельная ставка налога на имущество — 2,2% от его среднегодовой стоимости. Он поступал в региональные бюджеты, которые из-за этого потеряли в доходах, по оценке Минфина, 181 млрд руб. в год.

В Минфине заявили, что решения по поводу возврата налога еще не принимались — прорабатываются другие варианты налогообложения имущества юрлиц во взаимных интересах бизнеса и государства, отметили в пресс-службе. 

Калинин в письме подчеркивает, что возврат налога на движимое имущество значительно увеличит сроки окупаемости инвестиций и снизит заинтересованность компаний в новых инвестпроектах, а также грозит ростом цен.

Пока власти не видят, как быстро разрешить коллизию с налогообложением движимого и недвижимого имущества, поэтому Минфин взять паузу по этому вопросу, считает партнер Taxology Алексей Артюх. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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