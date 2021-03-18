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«Кто так обзывается, тот сам так называется». Реакция Путина на скандальные слова Байдена

«Кто так обзывается, тот сам так называется». Реакция Путина на скандальные слова Байдена
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Президент «без иронии» пожелал здоровья американскому лидеру, который накануне в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли его убийцей. И вспомнил присказку из детства.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин в ответ на слова президента США Джо Байдена, который посчитал российского лидера убийцей, заявил, что желает Байдену здоровья и добавил: «Кто так обзывается, тот сам так называется». Об этом он сказал на видеоконференции с жителями Крыма. 

Мы действительно, как он сказал, знакомы... Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток... Когда мы оцениваем другие государства, народы, мы всегда смотримся будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что перекладываем на другого человека то, чем сами дышим. В детстве, когда мы спорили друг с другом, то говорили: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И это не просто детская поговорка, — сказал Путин. 

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим и заявил, что Кремль теперь будет исходить из того, что он не хочет налаживать отношения с Россией.
Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого, — сказал Песков на брифинге с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).
 
 
Автор: Андрей Пермяков
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